Gentoftes farvel til farverig Kinodirektør

Fredag sagde Erik Hamre et varmt farvel til sit trofaste publikum og personale i den biograf, han har elsket at eje i 34 år

Villabyerne - 06. marts 2020

En mindre folkevandring fandt fredag eftermiddag vej til Gentofte Kino, men for en sjælden gangs skyld forblev gardinerne ind til salen trukket for.

Folkevandringen tog til gengæld ophold i biografens foyer med levende fisk i akvariet, levende ild i pejsen, gamle filmplater, Chaplin-figurer og meget andet film-memorabilia i bedste retrostil.

Med kort varsel - og sikkert som lidt af et chok for mange - var det blevet tid til at sige et farvel til manden, der i 34 år har personificeret Gentofte Kino.

Blandt de først fremmødte var ægteparret Ib Fog og Merete Balsvig fra Bagsværd, private venner med Erik Hamre og hans kone Kirsten Dalgaard.

Og faste deltagere i den årlige juletradition, hvor 120 venner samles i biografen for først at se en ugerevy fra 1952 og derefter filmen 'Jul i den gamle købmandsgård' fra samme år.

Ib er kommet i Gentofte Kino siden 1943, hvor han som seksårig så en dansk film som det allerførste. Hvilken, kan han dog ikke huske.

"Jeg var her altid som barn, det var mit andet hjem," mindes han, der boede i Gentofte i mange år.

Hvordan har I det med, at Erik stopper?

"Det kom virkelig bag på mig. Han har selvfølgelig aftjent sin værnepligt. Men jeg er lidt bekymret for, om han kan holde til det. Han har jo nærmest boet i Gentofte Kino," smiler Merete, som spiller bridge sammen med Kirsten.

Supergodt repertoire Kirsten og Carl-Johan Howitz var også mødt op for at hylde Erik Hamre.

"Gentofte Kino er et kultursamlingsted. Man møder altid nogen, man kender hernede, og den kører med et supergodt repertorie. Erik er en ildsjæl, en stor personlighed, så det er mærkeligt at skulle sige farvel til ham. Vi håber det bedste for både ham og den nye direktør. Det lyder som om, han vil køre biografen videre i samme ånd. Men selvfølgelig kan man heller ikke fortænke ham i det, hvis han ønsker at sætte sit eget præg," sagde Kirsten.

"Vi kommer her mindst en gang om måneden. Der er både højt til loftet og plads til benene. Og så er det jo en herlig tidslomme," supplerede Carl-Johan.

Experimentariums tidligere mangeårige direktør Asger Høeg var også mødt op for at sige farvel til Erik Hamre. Og han var fyldt med lovord om Gentofte Kino.

Kulturelt åndehul "Det er et kulturcenter i Gentofte, et helt særligt kulturelt åndehul i byen, som vi skal passe på. Mit bedste råd til den nye direktør er, at han fortsætter med at satse på kvalitet, hvor det er muligt, og at han stadig sørger for, at det er en agora, hvor folk kan mødes på kryds og tværs til en hyggelig oplevelse af både kunst og kultur," sagde Asger Høeg, der er medlem af bestyrelsen i foreningen Gentofte Kinos Venner. Og så tilføjede han med et glimt i øjet:

"Det vil gøre ondt på mig, hvis der bliver lavet for meget om."

Ingen drastiske ændringer Timme Hovind har arbejdet som filmoperatør i Gentofte Kino i seks år, og han blev lige så overrasket som alle andre, da han hørte nyheden om salget af Gentofte Kino kort efter årsskiftet.

"Den havde jeg ikke set komme, men det måtte jo ske på et eller andet tidspunkt. Heldigvis fortsætter hele det gamle personale. Jeg tror nok, Sune (den nye direktør, red.) har sine egne planer, så der bliver nok skiftet lidt ud i interiøret. Jeg tror, han vil sætte sit eget præg, uden at ændre drastisk på konceptet. Der er jo heller ikke grund til at lave noget, der fungerer, om," sagde han.

Det blev tid til en lille skåltale fra den afgående direktør. Efter at have takket sit trofaste publikum, og ikke mindst venneforeningen, Gentofte Kommune og Villabyerne, takkede Erik Hamre sin kone for støtten gennem alle årene.

"Hun er ovenikøbet klogere end mig... i hvert fald, når det gælder film," siger han og får latteren til at rulle. "Det er ingen sag at kunne læne sig op ad en sådan kapacitet."

Erik Hamre sagde, at han var glad for, at Sune Lind Thomsen ringede og tilbød at købe Gentofte Kino.

"Det ved jeg, at I alle sammen vil få glæde af. Han har delt nogle af sine mange gode ideer med mig, og der må jeg bare sige: Gid, det havde været mig, der fik de ideer. Det er fint, at posen bliver rystet. Jeg håber, at I alle sammen vil benytte biografen mindst lige så meget i fremtiden, som I har gjort under mit og Kirstens ejerskab. Biografen udgør de bedst tænkelig rammer for at vise film, så der er god grund til at passe på den."

Den nye direktør benyttede også lejligheden til at sige et par ord:

A la Pariseroperaen "Nu er det først på søndag (den 1. marts, red.), jeg overtager biografen, men jeg har allerede været rundt i huset og snuse. Man kan jo godt mærke, at det ikke er et helt nybygget hus. Der er mange små hulrum og værelser. Det minder lidt om Pariseroperaen, og så forestiller jeg mig, at du, Erik, kan være the Phantom," smilede han. For så at blive alvorlig igen:

"Det er ikke nogen paladsrevolution, vi har gang i her. Der kommer ikke til at ske ændringer i den kvalitet, Gentofte Kino står for. Vi har en forpligtelse til at vise gode film."