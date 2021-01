Gentoftes dagtilbud kommer nu på Aula

"Det er rigtig positivt, at vi har fået alle forældrene i vores dagtilbud på Aula. Vi har nu en løsning, som styrker kommunikationen mellem institutionen og hjemmet og samtidig følger familien fra barnet begynder i vuggestue, og indtil han eller hun går ud af folkeskolen. Mange familier har også børn i både dagtilbuddene og i skolerne og skal nu kun forholde sig til et system. Det håber vi bliver en gevinst for mange," siger Sanne Nielsen, chef for dagtilbud i Gentofte Kommune, ifølge en pressemeddelelse fra Gentofte Kommune.