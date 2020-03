Kenneth er specialarbejder i Gentofte Kommune og tømmer hver dag kommunens skraldespande rundt om i byrummet - også under COVID-19. Han har derfor en appel til borgerne om kun at bruge byens skraldespande til 'småskraId' på gåturen og ikke til affald, som hører til i affaldsbeholderne derhjemme.

Send til din ven. X Artiklen: Gentoftes affaldsspande er IKKE beregnet til haveaffald, flasker og papkasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentoftes affaldsspande er IKKE beregnet til haveaffald, flasker og papkasser

Kenneth Staugaard er en af kommunens mange medarbejdere, som fortsat går på arbejde. Han tømmer hver dag kommunens skraldespande i byrummet. Desværre oplever han alt for ofte, at der også ryger affald ned i ’by-skraldespandene’, som hører til i affaldsbeholderne derhjemme, eller hvor borgerne må vente lidt på, at genbrugsstationen åbner op igen

Villabyerne - 29. marts 2020 kl. 11:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en tid hvor mange rundt om i Danmark er sendt hjem eller arbejder hjemmefra går specialarbejder i Gentofte Kommune Kenneth Staugaard fortsat på arbejde hver dag. Sammen med sin kollega, Morten starter de tidligt om morgenen med at tømme skraldespandene, inden alt for mange borgere bevæger sig ud på gaden. Desværre oplever han ofte, at der ligger andet affald i skraldespandene end det, som de er beregnet til, nemlig småaffald, til når man er på farten. Han har både set husholdningsaffald, haveaffald, flasker og sågar bøger.

- Det er jo nok, fordi genbrugsstationen er lukket, og man ikke kan komme af med sit affald efter oprydning. Men når der er ekstra meget affald i spandene og andet affald end det, som de er beregnet til, bliver poserne tungere. Særligt husholdningsaffald forstår jeg ikke, for skraldemændene kører jo stadig rundt og henter borgernes affald, siger Kenneth Staugaard.

Han fortæller også, at han i disse tider med COVID-19 er ekstra opmærksom, når han tømmer spandene. Derfor kan overfyldte skraldespande også blive et problem, når det blæser.

-

Når "Når jeg tager poserne ud af stativerne og løfter dem over i min vogn, er jeg særlig opmærksom på ikke at stikke hovedet for tæt på poserne, da der jo kan være papir med virus. Når det blæser, kan man se, hvordan støvpartikler fra skraldespandene hvirvler op. Jeg er naturligvis meget opmærksom på, at der ikke blæser affald over på borgerne, men overfyldte poser gør det bestemt ikke nemmere at tømme skraldespandene, siger Kenneth Staugaard i en pressemeddelelse fra Gentofte Kommune.

Travlhed på stierne Og netop i disse tider, hvor mange arbejder hjemmefra eller er hjemsendt fra arbejde, er der særligt mange der tager sig en gåtur i den smukke forårsvejr, og det betyder at der i denne periode er ekstra meget affald i kommunens 500 kommunale affaldsspande rundt om i byen. - På grund af det høje aktivitetsniveau omkring skraldespandene tømmes de for tiden to gange om ugen i stedet for en gang, som de plejer. Derfor er det særligt vigtigt, at borgerne bruger skraldespandene til formålet, nemlig til småaffald på farten som to-go-kopper, æbleskrog, hundeposer og den slags. Vi oplever lige nu, at spande, der kun plejer at være fyldte i sommeråret, hvor der er meget aktivitet, har haft top på. Det er et spørgsmål om kapacitet og om at vi i denne situation har mandskab til at løse kommunens opgaver de rigtige steder, siger Karsten Wittendorff Gylling, driftsleder i Park og Vej i Gentofte Kommune. Læs evt. mere om hvordan du håndterer affald her under tiden med Corona på

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug