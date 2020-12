Gentoftes ældste døgninstitution juler i flere uger

Se billedserie Alle børn og unge på Dohns Minde har en adventskalender i december.

Julen på Dohns Minde begynder i slutningen af november og varer hele december

24. december 2020

Den står på jul i adskillige uger på Dohns Minde i Gentofte Kommune.

Døgninstitutionen er formentlig den ældste for børn og unge beliggende i Gentofte. Fonden af 23. april 1882 opførte den nuværende institution på Ordruphøjvej i Charlottenlund i 1930, og siden har der boet børn og unge, som af forskellige grunde ikke har kunnet bo hos deres forældre. Derfor er en højtid som jul meget vigtig for stedet.

"På Dohns Minde har vi gennem alle årene haft fokus på at skabe en så hjemlig stemning som overhovedet muligt. I den forbindelse har årets forskellige højtider og mærkedage skabt tilbagevendende traditioner. Julen er også på Dohns Minde den højtid, som er allermest traditionsbunden, hvor julerierne spreder sig ud over hele december måned. Juletræet blev fældet i skoven 28. november og står pyntet i vores store havestue," skriver Dohns Minde i en pressemeddelelse og fortsætter:

"I weekenderne i december måned klippes der julepynt og laves dekorationer og bages brunkager og klejner. Vores børn og unge har adventkalender med små pakker, og i løbet af december har børn, unge og personalet trukket navne til nissevenner, hvor vi driller hinanden og spreder julestemning. Dette gør, at tiden frem til den store aften 24. december føles kortere. Juleaften fejres med andesteg, stegt kylling og risalamande og selvfølgelig med mandelgave til den heldige."

Julegaver bliver doneret Udover en gave til hvert barn fra Dohns Minde er institutionens børn og unge så heldige, at der hvert år er gavmilde og juleglade privatpersoner og firmaer, som donerer ekstragaver. I år kommer der bl.a. en gave til hvert barn fra medarbejdere på en af afdelingerne på Novo Nordisk.

"Derudover har en dreng i Gentofte Kommune vundet 1.000 kr. til julevelgørenhed, og vi er meget taknemmelige for, at han har valgt Dohns Minde, så vi har ekstra julegodter til at forsøde helligdagene og den kedelige coronatid med. I det hele taget er vi på Dohns Minde dybt taknemmelige over al den positivitet, vi bliver mødt med hen over året fra forskellige private og foreninger, som donerer penge eller ting, som muliggør, at vi kan tilbyde vores børn og unge lidt ekstra som for eksempel den helt store tur i Tivoli," skriver Dohns Minde.

Digtet For også at give det anbragte barn en stemme, har Dohns Minde bedt Villabyerne om at gengive et uddrag af et digt skrevet af Thomas Kirkemann, som man kan læse her på siden.

Thomas blev som 14-årig anbragt på Dohns Minde, hvor han boede i perioden 1985-89. Thomas skriver pt. på en digtsamling, hvor han ser tilbage på en barndom præget af svigt fra de nære relationer, samt om en opvækst i børneforsorgens rammer. Det er fra den kommende digtsamling, uddraget af digtet stammer.

" Grundstammen" I en menneskealder var i Børnenes Hjems sjæl

Kontinuiteten stod I for i en omskiftelig tid

Med nye regeringer, nye besparelser og nye pædagogiske retninger

Det var takket være jer det blev til den moderne institution

En avis engang kårede til det bedste sted for anbragte børn og unge at bo

I havde det tilfælles at I var ildsjæle

Ønsket om at skabe de berømte trygge og faste rammer delte I

Man kan gå se langt til at sige at I var stedets grundstamme

måske man ligefrem kan kalde jer for den tredelte lovgivning

hvor I hver havde hvert jeres kompetenceområde

I var bedste venner privat og sammen skabte i mange blivende traditioner

Det blev til alt fra banko på Mortensaften til den store sommerfest

Forstanderinden stod jeg mere ed en gang skoleret hos

Dengang forstod jeg det ikke altid

Derimod ved jeg hvor min interesse for socialpædagogik stammer fra

Hun gav sig tid til at sætte mig ind i opvækstforhold

Og vi diskuterede bl.a. mødre der benægtede

Kendskab til mandens incestuøse overgreb på sine børn

Jeg lærte at moderen altid vidste hvad der foregik

Men af forskellige årsager lukkede øjnene

Nogle år efter lærte du mig til IKEA

Hvor vi købte møbler til min første lejlighed

På den måde kom vi vidt omkring

Som skolelærer blev det takket være dig et pejlemærke

At der ikke kun skulle finde god undervisning sted

Trivslen hos den enkelte elev blev sat i højsædet

For jeg vidste at uden trivsel kan undervisningen være nok så god

Men den er svær at tilegne sig

Du fortalte engang at du er stolt af mig

Du skal vide at jeg altid har bestræbt mig på at gøre mit bedste

Det med stoltheden er gensidigt

For jeg er beæret over at du har præget mig i de vigtige ungdomsår

Pædagogen var ansat på 2. sal

Hvor de store børn el. skal vi kalde dem de unge mennesker boede

Vi havde en maddag én gang om ugen

Hvor vi selv handlede ind og tilderedte mad for de øvrige beboere

Her lærte jeg bl.a. at det altid er bedre at dele rengøringen op

For så bliver det hele ikke beskidt på en gang

I dag praktiserer jeg det stadigvæk

Om end af tvungen nødvendighed

Du lærte mig at det er i orden at gøre forskel på børn

For vi er ikke ens

At nogle børn profiterer af ekstra opmærksomhed

Du hjalp med flere praktiske ting

I den lejlighed jeg fik efter at have været bosat rundt omkring i verden

Da jeg atter skulle etableres

Du ringede indimellem for lige at høre

Hvordan det stod til

Det har betydet meget for mig

Køkkendamen var en gæv jyde

I starten troede jeg at hun var skide sur

Indtil jeg fandt ud af at der var underspillet jysk humor

Jeg lærte at tilberede flere forskellige retter

Inden jeg blev stor nok til at flytte op til de store

De fortalte at planlægningen i rækkefølge af madlavningen

Er nødvendigt for at holde overblikket over alle gryderne og panderne

Der skulle også være tid til at sække bord

Vi var jo mange børn og flere pædagoger

Og der var nok at se til

Det tillærte fik jeg stor gavn af flere gange

På institutioner hvor jeg havde studiejob

og ofte stod for madlavningen

Kom det til forståelsen af hvor belastende pædagoger kunne være

Var du den rette at tale med

Måske skyldes det at du havde en anden tilgang som praktisk ansat

Vi fik vendt et og andet i årernes løb

Du huskede fere år efter rat min yndlingsdessert

Var den du tilberedte med jordbær og makroner

Den serverede du for mig mange år efter

Jeg var flyttet fra Børnenes Hjem

Engang vi holdt en privat julefrokost hos dig

Tak for følelsen du gav mig

For at føle mig som noget særligt.

I fik skabt nogle trykke og faste rammer

I kunne ikke altid være der

flere ting havde været anderledes

hvis det havde været tilfældet

de gange hvor det endte med

at jeg følte mig mere som et børnehjemsbarn

end som en del af en stor familie