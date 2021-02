Lynetteholmen bliver en helt ny bydel i København, men det er urimeligt, hvis Gentofte Kommunes borgere ender med at betale en del af regningen, mener borgmester Hans Toft (K). Foto: By og Havn

Gentofteborgere skal betale for anlæg af Lynetteholmen

Spildevandskunder i Gentofte og andre hovedstadskommuner skal med det nuværende lovforslag om anlæg af Lynetteholmen være med til at betale 600 millioner kroner for omlægning af havledninger. Uhørt og åbenlyst urimeligt, skriver borgmester Hans Toft (K) i et høringssvar

Villabyerne - 18. februar 2021 kl. 07:51 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Det er et storstilet projekt, der bliver sat i søen, når den kunstige ø Lynetteholmen skal etableres i forlængelse af Refshaleøen.

Det bliver en helt ny bydel i København med både mange boliger og arbejdspladser, men i Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse er man langtfra tilfreds med udsigten til, at lokale borgere skal være med til at betale for anlæg af øen.

Økonomiudvalget har netop godkendt et udkast til høringssvar skrevet af borgmester Hans Toft (K) og vicekommunaldirektør Lis Bjerregaard, hvor de skyder med skarpt mod det fremlagte lovforslag, der ifølge dem vil betyde, at Gentofteborgere kan stå med en ekstra regning. Spildevandsrør fra selskaberne Biofos og Novafos, som Gentofte Kommune er medejer af, ligger nemlig i vejen ude på havets bund.

"Med lovforslaget lægges der op til, at de berørte ledningsselskaber skal betale i størrelsesordenen 600 millioner kroner for omlægning af selskabernes ledninger på søterritoriet - en omlægning, som alene er nødvendig, fordi Lynetteholmen skal anlægges," skriver de og fortsætter:

"Det er helt uhørt og åbenlyst urimeligt, at man med lovforslaget vil pålægge spildevandskunderne i de berørte selskaber en omkostning for noget, som de hverken har andel i eller nytte af. Spildevandskunderne vil hermed uden nogen saglig begrundelse blive påtvunget en medfinansiering af en kystsikring og en byudvikling i Københavns Kommune," lyder det i høringssvaret.

I alt 20 omegnskommuner er medejere af enten BioFos, Novafos eller dem begge.

På land og til vands De to selskaber, som Gentofte Kommune altså er medejer af, kan, hvis lovforslaget vedtages, blive pålagt at udføre og betale omlægning af ledningerne.

Det sker med henvisning fra Transport- og Boligministeriet til et såkaldt gæsteprincip, hvor rør og ledninger på land kan kræves flyttet af grundens ejer, men det samme gør sig ikke gældende til vands, mener Gentofte Kommune.

I høringssvaret skriver borgmester Hans Toft derfor, at udgifter til omlægning af rørene skal afholdes af bygherren selv.

Fire gange urimeligt Af høringssvaret er det tydeligt, at Hans Toft ikke har meget til overs for lovforslaget.

"Urimeligt" står der fire steder, både når det gælder den nævnte problemstilling, men også en kort høringsfrist og retssikkerheden for projektet møder kritik.

"Det er dybt forkasteligt, at en kæmpe regning på 600 millioner kroner kræves lagt ned over borgere i de kommuner uden nogen som helst saglig begrundelse."





Hans Toft (K), Gentoftes borgmester Over for Villabyerne uddyber borgmesteren sin utilfredshed, der er rettet mod både Københavns Kommune og ministeriet.

"Det er naturligvis et særdeles stort problem, at Københavns Kommune forsøger at få Folketinget til at gennemføre et ekspropriationsagtigt indgreb over for de 20 kommuners selskaber. Det tegner et billede af en kommune, der har fået ministeriet med på at tromle hen over alle andre kommuner og deres borgere," siger han.

Han mener, at Københavns Kommune sammen med regeringen kortslutter hele høringssystemet med en frist på under en måned og det, han kalder en afskæring af klageadgangen.

Det må fylde ikke bare Gentofte Kommune, men også alle andre kommuner i hovedstadsområdet med den største skepsis, mener borgmesteren.

"At København vil etablere en helt ny bydel med 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser er én ting. Men at det er borgerne i de 20 omegnskommuner, der skal medfinansiere en stor del af projektet, det er fuldstændig uhørt. Det er dybt forkasteligt, at en kæmpe regning på 600 millioner kroner kræves lagt ned over borgere i de kommuner uden nogen som helst saglig begrundelse," siger Hans Toft.

