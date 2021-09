Se billedserie Der er masser af Livemusik til GentofteNatten flere steder rundt om i Gentofte. Pressefoto

GentofteNatten er tilbage: Det kan du opleve

Surfmusik, skattejagt, filmkærlighed. Jazz, ugler og tidsrejser - GentofteNatten er tilbage fredag den 24. september, og alle arrangementer er gratis

Villabyerne - 19. september 2021 kl. 08:28 Kontakt redaktionen

Kulturlivet er kommet godt i gang igen efter corona. Det betyder også, at GentofteNatten nu er klar til at afsløre deres program. Over hele Gentofte er der lagt planer for en helt ekstraordinær eftermiddag og aften i kulturens tegn fredag 24. september, skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.

GentofteNatten i år giver mulighed for at opleve masser af musik. Livemusikken har været trængt under corona, men nu er den tilbage. Gentofte Hovedbibliotek præsenterer 'The Tremolo Beer Gut', der spiller old-school surf og western à la Dick Dale og Ennio Morricone. Derudover slår unge musikere dørene op til undergrunden i Musikbunkeren, hvor du kommer tæt på vækstlaget. Det gør du også på Kulturskolerne, hvor der er koncert med skolens talent­elever.

Et af GentofteNattens kendetegn er, at musikken finder ud til steder, hvor den ikke er til daglig, for eksempel til Forst­botanisk Have, hvor Messiaskirkens Koncertkor synger - på Jægersborg Allé og Gentofte Torv, hvor Det Danske Pigekor laver små pop-up-koncerter eller på Garderhøjfortet, hvor der er klassisk koncert. I Dyssegårdskirken er der barokmusik, i Jægersborg Kirke er der audiovisuel Inger Christensen-koncert, i Sct. Andreas Kirke er der meditativ sang, og i Vangede Kirke er der koncert for klarinet, bratsch og klaver.

Fællesspisning Byens Hus er Gentoftes nye centrum for initiativ og foreningsliv. På GentofteNatten bliver husets nye scene indviet. Hele familien kan danse med til Tikke Takke Trio, og senere leverer Six City Stompers jazz i topklasse, og også Gentofte Concert Band spiller. Aftenen igennem er der aktiviteter, der giver dig indblik i husets mange muligheder: Der er fællesspisning og masser af fællesskab, og du kan bl.a. møde Kunstklubben og Ung i Byens Hus og få en snak om frivillighed med Frivilligcentret.

Du kan også opleve kunst til GentofteNatten. Øregaard Museum slår dørene op for den anmelderroste udstilling 'Alt er Tegn' med værker af Vilhelm Bjerke Petersen. På Tranen kan du fange en intro til den aktuelle udstilling 'Agrication' af Magnus Andersen.

Børn, unge og Vinterberg Kunst og kultur er for alle - også børn og unge. De unge kan komme helt tæt på ægte ugler, når Bellevue Teatret holder ugletimer, tage på historisk skattejagt på Garderhøjfortet eller prøve de matematiske escape rooms. De mindste kan se blå blink og brandbiler på brandstationen eller se en sjov teaterforestilling på Hovedbiblioteket om Odysseus' rejse.

Instruktør Thomas Vinterberg gæster Hovedbiblioteket, og du kan høre ham fortælle om Oscarvinderen 'Druk'. Vil du se film, viser Gentofte Kino en af Danmarks første rigtige spændingsfilm - 'Mordets Melodi' fra 1944. Derudover inviterer Det Grønlandske Selskab indenfor og har et stærkt program for aftenen med bl.a. foredrag om Grønlands historie og om Grønlands klima,

Få hele overblikket på gentoftenatten.dk. Alle arrangementer er gratis, men en del steder er der tilmelding efter først til mølle-princippet. Jk