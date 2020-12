Gentofte vil lære af coronatiden

Gentofte Kommune ønsker at lære af erfaringerne fra coronatiden, så kommunen kan fastholde og udvikle de løsninger, der er til gavn for borgerne, når corona-pandemien ikke længere sætter sine begrænsninger.

"Corona har tvunget os til at forholde os til hinanden på en ny måde. Vi har mødtes på en anden måde for eksempel i skolen og på plejehjemmet. Vi har erstattet samtaler i for eksempel Jobcenteret med digitale samtaler. Vi har brugt vores udendørsarealer på en anden måde, end vi plejer. Og det er bare få eksempler blandt mange," siger medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre, Morten Løkkegaard, i en pressemeddelelse fra Gentofte Kommune.