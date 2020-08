Gentoftes borgmester Hans Toft (K) efterlyser handling bag ordene i regeringens klimaaftale, så kommunen kan genoptage arbejdet med udbygningen af fjernvarmenettet. Arkivfoto

Gentofte venter på grønt lys fra regeringen til mere fjernvarme

Borgmester Hans Toft savner en klar udmelding fra regeringen i spørgsmålet om en regulering af fjernvarmesektoren

Villabyerne - 14. august 2020 kl. 11:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Gentofte Kommune vil man gerne videre med udbygningen af fjernvarmenettet, og borgmester Hans Toft (K) noterer sig, at Folketinget i forbindelse med den indgåede klimaaftale har tilkendegivet, at grøn fjernvarme bliver afgørende i fremtidens energiforsyning.

"Vi forventer derfor, at Folketinget nu snarest vil foretage de varslede ændringer i reguleringen af fjernvarmesektoren, så afgiftssystemet og beregningsforudsætningerne fremover begunstiger de grønne energier og dermed giver mulighed for at foretage den længe ventede videre udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune. Det er dybt beklageligt, at der trods de mange ord fra Christiansborg stadig ikke er givet en klar og konkret udmelding om, hvornår dette sker," siger borgmester Hans Toft.

Samfundsøkonomi I øjeblikket er det fortsat sådan, at Gentofte Kommune ikke må udbygge fjernvarmenettet, da Kommunalbestyrelsen kun må godkende de projekter, som er de samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Og her spænder blandt andet de historisk lave naturgaspriser ind samt statens indtægter på olie og gas.

For at gennemføre nye fjernvarmeudbygninger i kommunen, skal der løbende godkendes projektforslag for konvertering af gasopvarmede områder til fjernvarme.

Et projektforslag kan kun godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvis det kan påvise en positiv samfundsøkonomi, uanset hvilken værdi udbygningen giver for selskabet og forbrugerne.

Ved den samfundsøkonomiske beregning ses der på, om det er en økonomisk fordel for samfundet at konvertere naturgasforsynede områder til fjernvarmeområder og herunder foretage en stor investering i at anlægge nye fjernvarmerør.

Gentofte er klar I Gentofte Kommune vedtog man i 2010 en varmeplan med målet at udbygge det eksisterende fjernvarmenet til at dække hele kommunen i perioden fra 2010 til 2026.

Udbygningen blev planlagt til at forløbe over seks faser, men kun de første tre blev gennemført, inden statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte - og stadigvæk sætter - en stopper for den videre udbygning.

"Gentofte Kommune er - som vi hele tiden har været - parat til omgående at genoptage udbygningen af fjernvarmenettet i det øjeblik, det bliver muligt, så de mange borgere, der med rette efterspørger fjernvarme, kan få mulighed herfor. Og vi presser hele tiden på for, at de nødvendige lovændringer foretages hurtigst muligt," siger Gentoftes borgmester, Hans Toft (K).