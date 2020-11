I forbindelse med landsrettens afgørelse af sagen, sagde Borgmester Hans Toft: "Det rokker i den grad ved retsfølelsen, at det beror på en tilfældig valgt dags- og arbejdsrytme hos en tilfældig bogholder i SKAT, om Gentofte Kommune skal have andel i dødsboskatterne, eller om staten skal have det hele.

Gentofte taber skattesag i Højesteret

Højesteret har stadfæstet landsrettens dom i sagen om beskatning af dødsboer. Det betyder, at Gentofte Kommune ikke får de godt 16 millioner kroner fra staten, som de havde håbet

Villabyerne - 04. november 2020 kl. 14:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Striden mellem Gentofte Kommune og Skattestyrelsen om skæringsdatoen for indberetninger om dødsboer er nu blevet endeligt afgjort ved højesteret. Og det er ikke til Gentoftes fordel.

Det vakte stor undren i Gentofte Kommune, da SKAT i 2015 meddelte, at kommunen ikke fik andel i dødsboskatterne efter Mærsk Mc-Kinney Møller med henvisning til, at boet ikke var færdigbehandlet 1. maj 2014. Efter loven skal kommune og stat ellers dele skatten efter dødsboer. En tredjedel tilfalder kommunen, mens to tredjedele går i statskassen. I kroner og øre var det 1,5 milllarder kr., der stod til at gå Gentoftes kasse forbi.

Gentofte Kommune varslede en retssag for at få del i Mærsk-millarderne, men i juni 2018 valgte kommunen - efter at have undersøgt sagen grundigt - at strække sine våben i forhold til arven efter Mærsk.

Men allerede den 1. juni 2017 havde Gentofte Kommune lagt sag an mod SKAT med påstand om at betale 5,3 millioner kr. vedrørende 31 dødsboer.

I de sager var alle oplysninger tilgået SKAT, og SKAT's sagsbehandling var afsluttet inden 1. maj i år 2 efter dødsåret. Men SKAT havde ikke indtastet oplysningerne i sit fordelingssystem på dette tidspunkt, og SKAT mente derfor ikke, at kommunen skulle have andel i dødsboskatterne. Den 4. juni 2018 forhøjede Gentofte Kommune sin påstand med 13 millioner kr. vedrørende yderligere 40 dødsboer.

Ankede sagen til Højesteret 3. december 2019 afgjorde Østre Landsret sagen. Domstolen gav Skattestyrelsen medhold i, at Gentofte Kommune ikke skulle have andel i de 71 sager om dødsboskatter. Gentofte Kommune blev samtidig idømt at betale sagsomkostninger til Skattestyrelsen på 250.000 kr.

Foreløbig har Gentofte Kommune modtaget regninger fra sin advokat på 1,7 millioner kr. i sagen. Gentofte Kommune besluttede kort efter Landsrettens afgørelse at anke sagen til Højesteret. Nu er afgørelsen faldet, og Gentofte Kommune har endeligt tabt sagen.

I forbindelse med sagsanlægget, sagde Gentoftes borgmester Hans Toft dengang til Villabyerne.

"Alt i alt er denne sag et udtryk for et ufatteligt lovsjusk, som efter den ansvarlige ministers udsagn har fået utilsigtede konsekvenser, og som samtidig belønner staten, når medarbejderne i SKAT arbejder langsomt."

