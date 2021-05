Gentofte-spiller bliver professionel i Belgien

For første gang nogensinde bliver en damespiller fra Gentofte professionel i udlandet. Det sker, når Amalie Jørgensen tørner ud for belgisk klub

Det er tilsyneladende blevet bemærket, at Gentofte Volleys damer i år gik næsten hele vejen og sikrede sig flotte sølvmedaljer for første gang i klubbens historie.

"Dette skifte er starten på min professionelle karrriere. Jeg føler, at Belgien, som har en stærk liga, er et godt sted at starte. Skiftet betyder, at jeg kan fokusere 100 procent på sporten og forhåbentlig få mange flere oplevelser med den," fortæller hun.