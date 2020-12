Gentofte som årets ungdomskommune?

Gentofte Kommune er med videre i opløbet om at vinde prisen som årets ungdomskommune 2021.

Ud af 21 indstillinger er 10 kommuner nomineret til prisen, som hvert år uddeles af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Under voteringen lagde dommerne en særlig vægt på Gentofte Kommunes arbejde med unges sundhed og trivsel, samt deres arbejde med at få flere unge med i det frivillige foreningsliv og sikre økonomisk udsatte unge op til 25 år et fripas til foreninger.