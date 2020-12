Hans Toft

Gentofte skal være del af landsdækkende klimaplan

Borgmester Hans Toft glæder sig over, at Gentofte Kommune er udvalgt til 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark'

Gentofte Kommune skal have en ny, ambitiøs lokal klimaplan og er i den forbindelse blevet udvalgt til at deltage i 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark'. I et forløb med deltagelse fra Realdania, KL og landets fem regioner skal Gentofte Kommune arbejde med at udvikle kommunens kommende Klima- og Energiplan, som skal lede frem mod målet om klimaneutralitet i 2050. Ud over Gentofte Kommune er 45 andre kommuner med i samarbejdet.

I en pressemeddelelse fra Gentofte Kommune fortæller borgmester Hans Toft (K), hvorfor han er særligt glad for kommunens deltagelse i projektet:

"Det er meget positivt, at Gentofte Kommune er udvalgt til at deltage i projektet 'DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark', som skal medvirke til at understøtte vores ambitiøse arbejde med den grønne omstilling. Arbejdet vil udmønte sig i en ny samlet Klima- og Energiplan for Gentofte Kommune, som bliver et vigtigt fundament for, at vi i Gentofte kan leve op til de nationale målsætninger. Vi er forvejen Klimakommune Plus, og med det nye DK2020-projekt øger vi det stærke fokus på den grønne omstilling. Et område, hvor vi alle fortsat kommer til at skulle ændre vaner og skabe nye løsninger sammen - f.eks. ved at transportere os anderledes, forbruge anderledes, spise anderledes, bygge anderledes og bruge energi anderledes," siger Hans Toft.

Gentoftes klimaindsats Gentofte Kommune har længe arbejdet bredt med bæredygtighed og er Klimakommune Plus. I august 2020 vedtog kommunalbestyrelsen en verdensmålsstrategi, som blev til i et samarbejde mellem borgere og politikere i et opgaveudvalg.

Strategien vægter klimaindsatsen højt og fokuserer på at skabe kulturforandring og handling i forhold til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed på tværs af den kommunale organisation, i foreninger og virksomheder og hos borgerne.

DK2020-forløbet skal give inspiration til realisering af dette brede bæredygtighedsperspektiv, og hvordan kommunen bedst opnår målbare resultater.