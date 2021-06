Årsdøgntrafikken på Helsingørmotorvejen var i 2007 på 55.500 biler. I 2019 var antallet af biler steget til 84.600, svarende til en stigning på 52 procent. Foto: Adobe Stock Foto: Dmytro - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Gentofte samler kræfterne for at råbe Christiansborg op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentofte samler kræfterne for at råbe Christiansborg op

Ved at blive en del af Silent City Lab håber Gentofte Kommune at blive klogere til at bekæmpe trafikstøj. Samtidig har Michael Fenger (K) tilsluttet sig ti andre borgmestres appel til Christiansborg

Villabyerne - 09. juni 2021 kl. 11:55 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Det kan være svært som kommune alene at råbe Christiansborg op. Det har Gentofte Kommune måttet erfare. For ti år siden lovede den daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V), at Gentoftes støjproblemer fra motorvejen ville komme med i næste transportpakke.

Et løfte, som aldrig blev indfriet. Imens stiger antallet af biler på motorvejene omkring Gentofte Kommune, til stor gene for Gentoftes borgere.

I november 2020 skrev Villabyerne første gang om, hvordan 23.000 borgere i Gentofte Kommune i dag lever med et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier. Især området omkring Lyngbymotorvejen og beboerne langs de store gennemfartsveje i kommunen er plaget af støjen. Ifølge kommunens tal lever mere end en 1/4 del af borgerne med støj, der er højere end 58db, der er grænseværdierne for vejstøj. Heraf er mere end 2.000 stærkt støjbelastet med et støjniveau på 68db eller mere.

Håb er ikke en strategi Gentofte Kommune har appelleret til Christiansborg og transportminister Benny Engelbrecht (S) om ikke at glemme dem, når de tre mia. kr. i regeringens infrastruktur­udspil, der er øremærket til bekæmpelse af vejstøj, skal uddeles. Men håb er ikke en strategi.

Derfor har kommunen nu valgt at blive en del af Silent City Lab, der drives af organisationen Gate 21, der kæmper for at nedbringe vejstøj både oppe på nationalt politisk niveau og nede i den lokale materie med udvikling af forsøg. Udover Gentofte har otte andre kommuner samt Region Hovedstaden meldt sig ind i Silent City Lab.

"Trafikstøj er kommet for at blive," siger borgmester Michael Fenger (K).

"Derfor kan vi hele tiden blive klogere på trafikstøj og arbejde med nye muligheder for at nedbringe den," siger han som årsagen til, at Gentofte Kommune er blevet en del af Silent City Lab.

Udbedre før de udbygger Ti borgmestre bad den 22. april 2021 om foretræde for Transportudvalget og partiernes transportordførere for at skabe fokus på trafikale udfordringer og dets konsekvenser for borgerne i hovedstadsområdet. De har nu også fået selskab af Michael Fenger, som tilsluttede sig efter sin indtrædelse som borgmester.

"Det er min grundholdning, at det kun er en fordel at samarbejde på tværs. Og når det er kommuner med borgmestre fra forskellige politiske partier, kan der blive trykket flere steder, og dermed får vi mest mulig indflydelse på Christiansborg. Det her drejer sig om at få en retfærdig andel af de penge, som går til støjpuljen. Problemet, set fra Gentofte Kommune, er, at vi har været her før motorvejene kom. Det er der nogle, som har glemt. Når motorveje i dag bygges, er der regler for, hvad der skal bygges af støjværn, men det har været begrænset, hvad de har gjort for støjbekæmpelse ved Lyngbymotorvejen. Det er ikke fair over for Gentofte Kommune og dens borgere, at det eksisterende ikke bliver udbedret, før de bygger nye motorveje," siger han.

Dårligere liv med støj

Med regeringens infrastrukturudspil er der som nævnt afsat en pulje på tre mia. kr. til bekæmpelse af vejstøj. Dog mener borgmesteren ikke, at puljen kan dække det eksisterende behov.

"Det er klart, at det bliver en udfordring, når mange kommuner fra hele landet synes, at de skal have del i pengene. Alene de storkøbenhavnske kommuner ønsker at få 50 procent af puljen. Og selvom det lykkedes, vil det ikke række til at bekæmpe alle støjgenerne fra motorvejene, da problemet er langt større, end hvad puljen kan række til i denne omgang," siger Michael Fenger.

Men siden ministerbesøget i Gentofte Kommune for ti år siden, er der kommet et klarsyn hos mange politikere.

"Det er blevet tydeligt for alle i det politiske system, at støj er noget, som vi skal gøre noget ved og prioritere langt højere end tidligere. Så alle forventer, at der, efter de politiske forhandlinger er overstået, er kommet et større beløb til puljen. Støj er en stor udfordring for alle kommuner. Ikke kun i Storkøbenhavn. Det er et område, som der skal investeres mere i, især når flere undersøgelser viser, at det både kan give helbredsmæssige udfordringer og dårligere liv på den lange bane," siger Gentoftes borgmester.

Alligevel holder han sine forventninger realistiske til resultatet af de kommende forhandlinger om regeringens infrastrukturplan.

"Vi må se, hvad der reelt kommer til at ske med forhandlingerne. Jeg tror ikke, at alt bliver fikset med den her pulje. Det bliver et langt samarbejde med Christiansborg, hvor vi hen ad vejen får løst vores støjgener," siger Michael Fenger.

relaterede artikler

Stærkt støjplaget område er ikke nævnt i regeringens plan 15. april 2021 kl. 10:19

DEBAT: Staten må tage ansvar for trafikstøjen langs Lyngbyvejen 28. marts 2021 kl. 17:30

Det støjer stadig ved Gentofte Sø 02. december 2020 kl. 11:55