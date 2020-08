Gentofte samler ind til forskning i sclerose 13. september

"De fleste af os kender et menneske med sclerose og har set, hvordan sygdommen forandrer dem. Derfor opfordrer vi alle til at være med til at samle ind søndag den 13. september. For jo flere vi er, des flere døre kan vi nå at ringe på - så enkelt er det faktisk," siger Klaus Høm, som er direktør i Scleroseforeningen.