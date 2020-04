Lige som Gentoftes øvrige skoler genåbner Gentofte Skole i dag. Men alt er ikke som det plejer. Langt fra faktisk. Arkivfoto

Gentofte ruster sig til en anderledes skoledag

Alle Gentoftes skoler og langt de fleste dagtilbud åbner i dag

15. april 2020
Af Jesper Bjørn Larsen

Mange af landets kommuner har udskudt genåbningen af skoler og dagtilbud til næste uge, men i Gentofte Kommune er man klar.

"Der har efter statsministerens udmelding været et intensivt samarbejde mellem skolelederne, forvaltningen, skolebestyrelserne og de faglige organisationer. Det har været uhyre frugtbart, fordi vi har haft så mange forskellige øjne på, hvordan vi skaber den bedste skole under de helt særlige vilkår, vi har i øjeblikket. Og meldingen fra alle skoler er, at de er klar til at åbne den 15. april," siger Hans Andresen, skolechef i Gentofte Kommune.

Men det bliver ikke en skoledag som før. Faktisk bliver der tale om en meget anderledes dag for både elever, forældre og medarbejdere. Der vil i 0.-5. klasse blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

"Skolerne har haft et stort fokus på at få logistikken på deres skole til at gå op, så vi kan overholde Sundhedsstyrelsens krav om afstand og mindre børnegrupper, og også på at sikre, at der er planer og mulighed for håndvask og hygiejne. Vi er godt forberedt, og viser der sig udfordringer, vi ikke har forudset, så det klart, at vi ændrer det. Vi vil ikke til at gå på kompromis med Sundhedsstyrelsen krav," siger Hans Andresen.

Alle medarbejdere på Gentoftes skoler mødte på arbejde i går, tirsdag den 14. april, for at forberede den sidste praktik omkring genåbningen. Blandt andet skulle lærerne klargøre klasserum til undervisning og inddele klasserne i mindre hold.

Som udgangspunkt deles klasserne i to grupper - dvs. max 13 elever i en gruppe med én medarbejder - så Sundhedsstyrelsens afstandskrav på 2 meter mellem eleverne, når de sidder ved deres borde, kan overholdes.

I forhold til frikvartererne arbejder skolerne med forskellige løsninger for at leve op til Sundhedsstyrelsens krav om, at børnene så vidt muligt skal blive i de samme grupper og med de samme voksne.

Nogle vil have forskudte frikvarterer, hvor børnegrupperne skal opholde sig på bestemte og afgrænsede områder. Andre vil i meget stor udstrækning benytte sig af områder uden for skolernes matrikler.

Forældre eller andre, der følger eleverne i skole, skal overholde de afleveringsrutiner, der er etableret. Aflevering sker fordelt ud over en time og tilrettelægges meget forskelligt, men i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer, dvs. at elever afleveres ved indgangen til skolen og at man opdeler aflevering, så forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig i større grupper ved indgangene til skolen.

Status for dagtilbud Hovedparten af dagtilbuddene åbner i dag, den 15. april. Kun et dagtilbud er først klar den 20. april, mens andre fire er klar til åbning den 16. april. Dagtilbuddene følger et forsigtighedsprincip, og åbningstiderne de tre dage efter påske er meget forskellige. Typisk vil forældrene kunne få passet deres børn 5-9 timer dagligt.

Det er kommunens håb og forventning, at den med de første erfaringer, og eventuelt tilførsel af flere medarbejdere, kan øge åbningstiden og antallet af børn i institutionerne i de kommende uger.

"Det er dejligt, at hovedparten af dagtilbuddene kan åbne allerede fra den 15. april, selv om det naturligvis bliver en meget anderledes dag, der venter børn og voksne i dagene efter påske," siger Sanne Nielsen, chefen for Dagtilbud.

"Vi har 44 forskellige daginstitutioner og en dagpleje i Gentofte Kommune, og de er meget forskellige. Nogle har 30 børn, andre over 100. Og der er samtidig meget stor forskel på de arealer, den enkelte institution har til rådighed inde og ude. Det afgørende er, at institutionen kan leve op til Sundhedsstyrelsens krav, og derfor bliver den nye hverdag også forskellig fra dagtilbud til dagtilbud," tilføjer hun.

Ifølge Sanne Nielsen har institutionerne været i gang med at få aftalt ekstra rengøring og med at få organiseret hele dagen i mindre grupper og med så megen udetid som muligt.

"Noget andet, som vi sammen med lederne har skullet finde løsninger på, er, at børnenes sengetøj dagligt skal vaskes ved 80°C. Nogle steder hjælper forældrene med til denne opgave, andre steder har institutionen vurderet, at de selv kan løse opgaven," siger hun.

Lige som på skolerne organiseres aflevering og afhentning forskelligt og afhængig af de fysiske rammer. Nogle har f.eks. tilrettelagt det sådan, at der er flere indgange, så de forskellige børnegrupper kan gå direkte ind til sin gruppe.

Andre steder møder børnene ind på legepladsen eller andre udendørsarealer, hvor de fordeles i grupperne. Nogle har også delt sig op i hold, hvor dele af børnene møder ind først på dagen, mens andre møder ind senere. På en enkelt institution afleveres og afhentes børnene som udgangspunkt ude i naturen.

Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer for genåbning

Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen ifm. genåbning af skoler og dagtilbud indeholder bl.a.:

Anbefaling om afstand mellem eleverne/børnene - i form af min. 2 meter mellem eleverne/børnene, når de sidder ved borde, og på dagtilbudsområdet endvidere anbefaling om væsentligt større gulvareal pr. barn end normalt (og dermed typisk et væsentlig større gulvareal pr. barn, end institutionerne indendørs har til rådighed).

Skærpede krav til rengøring i løbet af dagen og på dagtilbudsområdet endvidere krav om daglig vask af alt sengetøj ved minimum 80 grader.

Krav om, at man undgå samtidig aflevering og gerne at aflevering/afhentning sker udendørs

Opdeling af elever/børn i mindre grupper samt organisering, så elever/børn og medarbejdere bliver i samme gruppe

Så mange aktiviteter som muligt udenfor - også i mindre grupper.