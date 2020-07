Midlerne er afsat til nye løsninger på ældreområdet. Foto: Marcos Osorio/OSORIOartist - stock.adobe.com

Gentofte øger sikkerheden for kommunens ældre

Der bliver brugt 10 millioner kroner på at opgradere nødkaldsanlæggene i kommunens plejeboliger samt 2,4 millioner kroner på et nyt elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem

Villabyerne - 07. juli 2020

Sikkerheden for Gentoftes ældre afhænger blandt andet af det rette udstyr, når det gælder nødkald i plejeboliger og når det gælder hjemmehjælpernes adgang til borgernes eget hjem.

Derfor besluttede kommunalbestyrelsen forleden enstemmigt at bevilge 12,4 millioner til at forbedre sikkerheden på de to områder.

Flest penge, helt nøjagtigt 10 millioner kroner, vil Gentofte Kommune bruge på at opgradere nødkaldsanlæggene i 588 af kommunens plejeboliger.

Rygårdscentret og Tranehaven har for nylig fået opgraderet deres eksisterende Ascom-anlæg, så deres 215 boliger er kun taget med i udbuddet af opgaven som en option - såfremt det senere bliver besluttet, at alle de kommunale boliger med fordel bør køre på samme nødkaldesystem.

Opgraderingen vil betyde en mere fleksibel og fremtidssikret løsning baseret på mobiltelefoni og derned bedre brug af applikationer og opkobling til internetbaseret velfærdsteknologi.

Projektet bliver nu sendt i udbud med en forventet afgørelse i slutningen af oktober 2020. Herefter vil implementeringen kunne ske fra december 2020.

Nedslidt system Politikerne har også bevilget 2,4 millioner kroner til at udskifte det eksisterende nøglesystem for adgang til borgere i eget hjem.

Det 12 år gamle nøglesystem er nedslidt, hvilket i flere tilfælde har givet problemer med at få adgang til nøgler i de enkelte boliger. Der har f.eks. været problemer med at åbne boksene, når det har været frostvejr de seneste år.

Et andet problem har været, at det eksisterende system ikke egner sig til flere leverandører. Da det seneste udbud af hjemmehjælp har "givet plads" til to nye private leverandører, har det kun forstærket behovet for at udskifte nøglesystemet. Der har været flere problemer med nøgler, der ikke lægges retur i den rigtige boks, oplyser Gentofte Kommune.

Det nye adgangssystem fungerer på den måde, at relevante borgere får opsat en trådløs enhed på indersiden af sin dør, hvor en motor så åbner låsen, når den bliver aktiveret trådløst via den smartphone, medarbejderen kommer med. Adgange administreres i et IT-system og tildeles kun de medarbejdere, der skal have adgang - uanset om leverandøren er kommunal eller privat. Der er fuld logning på al aktivitet, så det nye system vil forbedre sikkerheden for borgeren.

Hvem, der skal have adgang til borgernes hjem, samt hvornår den adgang er mulig, skal rettighedsstyres via et it-system ved den daglige planlægning af personalets arbejdsopgaver.

Bente Frimodt-Møller (K), formand for Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, glæder sig over den nye bevilling:

"Det er meget glædeligt, at vi nu med nye it-systemer kan tilbyde en endnu bedre sikkerhed og tryghed for borgere i plejeboliger, og hos de borgere der modtager hjemmepleje. I plejeboligerne bliver nødkaldesystemet suppleret med ny teknologi, som gør det mere sikkert og overskueligt for både borgeren og personalet. Og i hjemmeplejen kommer et nyt elektronisk adgangssystem til borgere i eget hjem, som også øger sikkerheden og trygheden. Det er særdeles positivt," siger hun.