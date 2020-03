Fredag eftermiddag bliver alle udendørs idrætsanlæg og skaterbanen ved Gentofte Sportspark lukket for at undgå smittespredning med coronavirus. Arkivfoto

Gentofte lukker idrætsanlæg og skaterpark

Gentofte Kommune har besluttet at lukke og afspærre en række idrætsanlæg for at undgå smittespredning af coronavirus.

Det er derfor ikke længere tilladt at benytte kunstgræsbanerne ved Ordrup Skole, Ordrup Bibliotek, HIK, GVI, SIF og B1903.

Også Gentofte Sportsparks skateranlæg, atletikanlæg og fire kunstgræsbaner er lukket.

Der bliver i løbet af fredag opsat afspærringer og skilte, så anlæggene senest fra lørdag den 28. marts ikke er tilgængelige for besøgende.

Gentofte Kommune har tidligere på ugen lukket de udendørs fitnessredskaber, der er opstillet flere steder i kommunen.