Gentofte lagde ud med uafgjort

Futsalmestrene fra Gentofte måtte nøjes med et point i sæsonåbneren hjemme mod LA12

17. november 2020 Af Ole Tradsborg

Et vanligt stærkt Futsal Gentofte-mandskab åbnede sæsonen søndag eftermiddag, hvor upåagtede LA12 kom på besøg.

Men underdogsene havde ikke tænkt sig at lægge sig ned, og de åbnede også kampen klart bedst.

De kom nemlig foran 2-0, inden Futsal Gentofte skruede op for både koncentrationen og målene.

Det er et velkendt mønster, at Futsal Gentofte tager en smule nonchalant på tingene til at starte med, for så at sætte trumf på senere i kampen.

Og sådan formede billedet sig efter pausen, hvor - fristes man til at sige - hjemmeholdet forvandlede et truende nederlag til en sejr. Eller i hvert fald en føring på 3-2, som blev en realitet i anden halvleg på bare fire minutter.

Målene stod Niklas Thorleifsen, Ibrahim Badran og Kevin Jørgensen for. Det lignede derfor en forventet sejr, men få minutter før tid - og på et godt angreb fra gæsterne - blev det udescoring, og det kastede en udligning til 3-3 af sig.

Keeper Christoffer Haagh var til allersidst milimeter fra at blive matchvinder, da han på et superangreb gik med frem og fik afsluttet, men FA-keeperen fik med en refleksredning klaret forsøget, og så endte det uden flere scoringer og lidt skuffende med et enkelt point.

Futsal Gentofte spiller ude mod Brøndby IF på søndag, mens det søndag den 29. november igen er tid at se holdet spille i Kildeskovshallen. Her er der igen kick-off kl. 16.45.