Gentofte Kommune undersøger i øjeblikket, om der er nogle anlægsprojekter, de kan fremskynde, nu hvor anlægsloftet er fjernet. Dette foto stammer fra opførelsen af plejeboligerne Jægersborghave. Arkivfoto

Gentofte klar til at sætte gang i byggeriet

Har allerede fremrykket betalinger for omkring 110 millioner kroner

Villabyerne - 06. april 2020 kl. 11:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om initiativer, der skal understøtte dansk økonomi. Blandt andet har man valgt at ophæve anlægsloftet i den resterende del af 2020, så kommunerne har mulighed for at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer. En mulighed, som bliver hilst velkommen i Gentofte.

Samlet set vurderer KL, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 milliarder kroner. Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse og andre tiltag, som kan reducere det kommunale energiforbrug.

God mulighed I Gentofte Kommune skal man ifølge borgmester Hans Toft (K) nu til at se på, hvilke projekter, der kan fremrykkes.

"Vi hilser det velkommen, at vi som alle andre kommuner har fået mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, og vi er i øjeblikket ved at undersøge, hvilke både planlagte og nye investeringer, der kan fremrykkes og dermed hjælpe virksomhederne og deres medarbejdere. Mange rammes hårdt økonomisk, og vi vil naturligvis gøre vores til at afbøde konsekvenserne," siger Hans Toft.

Og faktisk har Gentofte Kommune allerede nu forsøgt at sende en vitaminindsprøjtning ud til kommunens leverandører.

"Gentofte Kommune har fremrykket betalinger for ca. 110 mio. kr. til kommunens leverandører, hvor regningerne altså er blevet betalt hurtigere end normalt - selvfølgelig efter den sædvanlige forudgående kontrol," understreger Hans Toft.

Vi må hjælpe hinanden Det er initiativer, som bygge- og anlægsbranchen sætter pris på.

Mads Raaschou, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden, har allerede været ude at takke kommunerne i hovedstadsområdet for hurtig handling.

I et debatindlæg her i Villabyerne skrev han:

"Jeg håber, at I vil fremrykke byggeprojekter. Det vil uden tvivl hjælpe lokale virksomheder med at minimere eller undgå fyringer, men det skal gå hurtigt med at få byggeprojekterne op af skuffen. Jo flere arbejdspladser, vi kan redde, jo hurtigere kan vi komme op i gear på den anden side af coronakrisen og minimere tabene. Vi må hjælpe hinanden, så vi kommer bedst muligt ud på den anden side," skrev Mads Raaschou.