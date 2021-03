Gentofte Volley spillede en flot kamp i den anden kvartfinale mod Aalborg og sikrede sig med en 3-1 sejr adgang til DM-semifinalerne. Gentoftes blokadespil var som vanligt af høj klasse. Her sætter de en to-mandsblokade i den sidste grundspilskamp i volleyarenaen i Kildeskovshallen.

Gentofte klar til DM-semifinalerne

Med sejr på 3-1 i anden kvartfinalekamp i Aalborg sikrede Gentofte Volleys herrer sig god tid til at forberede sig til semifinalekampene

I sidste uge løb Gentofte Volley ind i et choknederlag til Marienlyst i landspokalfinalen, deres første nederlag i sæsonen, men i ligaen tromler de uforandret videre.

I weekenden gik det ud over Aalborg, som i anden kvartfinalekamp fik ørerne i den velsmurte angrebsmaskine fra Gentofte.

Aalborg lagde flot ud i kampen og havde overtaget i første sæt. Gentofte-spillerne skulle bruge det meste af sættet til at komme i gang. Til sidst i sættet var det spændende, og efter fire sætbolde lykkedes det for hjemmeholdet at vinde 27-25.