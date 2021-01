Nu kan udrulningen af fjernvarme i Gentofte endelig fortsætte. Arkivfoto af opgravning på Bernstorffsvej

Gentofte kan atter skrue op for den grønne fjernvarme

Folketinget har nu fjernet den bremseklods, der satte en stopper for Gentoftes udbygning af fjernvarmenettet. Borgmester er godt tilfreds

Da kommunalbestyrelsen i Gentofte mandag aften godkendte et nyt projektforslag til udbygning af fjernvarmenettet i kommunen, betød det helt konkret, at ca. 6.100 ejendomme nu kan få tilbud om at tilslutte sig fjernvarmenettet frem mod 2028.

Udbygning af fjernvarmenettet i Gentofte Kommune sker som en del af den grønne omstilling. Allerede i 2010 vedtog Gentofte Kommune en ambitiøs plan, hvor målet var i perioden fra 2010 til 2026 at udbygge det eksisterende fjernvarmenet til at dække hele kommunen.

Oprindeligt blev udbygningen planlagt til at forløbe over seks faser, men kun de første tre blev gennemført, fordi statens samfundsøkonomiske beregningsmodel satte en stopper for den videre udbygning.

En mildest talt barok situation, som Villabyerne tidligere har beskrevet indgående. Men nu har Folketinget altså gjort det muligt at genoptage fjernvarmeudbygningen.

"Gennem flere år har vi kæmpet mod skiftende regeringers uforståelige regnemetoder, som forhindrede os i at gennemføre vores ellers planlagte fjernvarmeudbygning som led i den ønskelige grønne omstilling. Derfor er det meget glædeligt, at vi nu kan genoptage arbejdet med at udbygge fjernvarmenettet i Gentofte - en mulighed, som en enig kommunalbestyrelse naturligvis har grebet med det samme," siger borgmester Hans Toft (K) til Villabyerne.

Gentofte Kommunes plan om udrulning af fjernvarme er udmøntet i et projektforslag, som nu bliver sendt i fire ugers høring. Herefter kan kommunalbestyrelsen tage endeligt stilling til projektforslaget.

Ved gennemførelsen af den planlagte udbygning reduceres kommunens CO2-udledning med 24.200 ton om året.

Fra april 2021 kan du se en overordnet plan over den kommende fjernvarmeudbygning på hjemmesiden www.gentoftefjernvarme.dk.

Her bliver det også muligt for dig at slå din adresse op og se hvornår, der forventes fjernvarme på din adresse.

