49 børn ansøgte om at blive medlemmer af det nye børneråd i Østgrønland, og 11 blev valgt. Børnerådets første udmelding var en opfordring til de voksne om at sikre mere tryghed og mindre åbenlys druk i gaderne.

Gentofte hjælper børn i Grønland med at få en stemme

De indsamlede penge fra Gentofte Unicef By er blandt andet gået til at oprette et børneråd i Østgrønland

07. februar 2020

Et børneråd, undervisningsmateriale og et lærerseminar. I 2018 samlede Gentofte Kommune 1.146.212 kroner ind til fordel for børn i venskabsbyen Tasiilaq og resten af Østgrønland, hvor mange familier kæmper med sociale problemer. Nu er pengene fra Unicef By-projektet blevet brugt. Og de er blevet brugt godt, lyder det fra Anne-Mette Friis, der er Børn- og Ungechef i Unicef Danmark.

"Jeg tror, det har gjort en rigtig stor forskel. Det har ikke mindst givet mulighed for at lave workshops i Østgrønland for alle mennesker, der arbejder med børn, og der er blevet nedsat et børneråd. Alt sammen noget, der har skabt fokus på børns rettigheder og børns vilkår og givet børnene mulighed for at komme på banen selv," fortæller hun.

Håber på blivende effekt På Gentofte Rådhus er der ligeledes tilfredshed at spore hos kommunaldirektør Torben Frölich:

"For mig var overskriften for hele projektet: Giv børnene i Østgrønland en stemme. Og det synes jeg, at de her indsatser rigtig fint dækker. Jeg er rigtig glad for, at der er kommet et børneråd op at stå, og jeg er glad for undervisningsindsatserne, som jeg håber vil skabe en blivende effekt af det her arbejde," siger han og gør klart, at han har sat stor pris på samarbejdet med Unicef og børnerådet Nakuusa.

Hos Unicef forsikrer man, at der kommer til at ske opfølgning på de projekter, som pengene fra Gentofte Unicef By har sat i værk.

"Vi har rigtig meget fokus på at arbejde med børnerådet, og lige nu er der et undervisningsmateriale på vej ud i hele Grønland, som handler om identitet og rettigheder. Det er vigtigt at holde gang i det momentum, som der er lige nu. Vi har i det hele taget meget fokus på opfølgning. Det er ikke en indsats, der stopper," siger Anne-Mette Friis og fortsætter:

"Nordisk Ministerråd har lige holdt et nordisk børne­topmøde i København, som vi var med til at arrangere. Emnet var den mentale trivsel blandt børn, som både er en problematik i Danmark og i Grønland. Og her havde vi en hel delegation af børn fra Grønland, der deltog, og de har besluttet sig for at arbejde videre med rettigheder. De vil gerne lære mere om dem og lære at bruge dem."

Hvorfor er det vigtigt for børn at kende deres rettigheder?

"Når man kender sine rettigheder, får man et fælles sprog for, hvad et godt børneliv er. Man kan ikke håndhæve rettigheder, hvis man ikke kender dem. Derfor er det vigtigt, at både børn og de voksne kender dem. Vi har internationale standarder for, hvordan børn skal have det i form af FN's Børnekonvention, og den skal vi overholde både i Grønland og i Danmark."

Gode diskussioner Herhjemme i Gentofte skabte Unicef-by-projektet da også et øget fokus på emnet:

"Det har haft forskellige effekter. Den ene var dét at samles. Vi lavede rigtig mange fine arrangementer, hvor borgerne samledes om gode aktiviteter. Samtidig havde vi en masse gode diskussioner og snakke om rettigheder helt ned på daginstitutionsniveau og opefter," siger Torben Frölich og fortsætter:

"Så det har ikke kun været et spørgsmål om at kigge på grønlænderne og deres rettigheder. Det har også været anledning til at tale om, hvordan vi selv håndterer børns rettigheder, og hvordan vi arbejder videre med det."