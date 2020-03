Skærmbillede fra Statens Serum Instituts daglige COVID-19 overvågningsrapport side 7

Gentofte har flest smittede per borger

Gentofte Kommune topper statistikken over kommuner i landet med flest corona-smittede per borger

Villabyerne - 20. marts 2020 kl. 18:15 Af Gry Brøndum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag fredag er smittetallet i Gentofte stukket af fra både Rudersdal og Frederiksberg, som vi de foregående dage har ligget på linje med. Det viser Statens Serum Instituts daglige overvågningsrapport. Der er lige nu mere end 60 konstateret smittede pr. 100.000 borgere i Gentofte, og da der bor lige knap 76.000 borgere i Gentofte, må det betyde, at der her op til weekenden er konstateret godt 45 smittede borgere i kommunen. Samtidig må det antages, at det reelle antal af corona-smittede i Gentofte en markant højere, da de danske sundhedsmyndigheder ikke siden den 12. marts har testet folk for COVID-19 med kun milde eller ingen symptomer.

"Lige nu er det ikke uskyldigt at mødes og spille fodbold eller at sidde og drikke øl på Fortet"





Citat: Læge Torben Mogensen, bestyrelsesformand for Lungeforeningen "Lige nu er det ikke uskyldigt at mødes og spille fodbold eller at sidde og drikke øl på Fortet"Citat: Læge Torben Mogensen, bestyrelsesformand for Lungeforeningen Østrig og Søpavillonen Smitten er i langt overvejende grad bragt til Danmark af turister, der har været på skiferie i Østrig. Og i sidste uge skrev vi på Villabyerne om en stor gruppe af gymnasieelever fra Gentofte, der havde været til fest på Søpavillonen i indre by, hvor der blev konstateret smitte med coronavirus. En fest, der fik mange af kommunens gymnasier til helt at sende deres elever hjem, inden landets skoler lukkede. Bestyrelsesformand fra Lungeforeningen og tidligere lægefaglig vicedirektør på Hvidovre Hospital, Torben Mogensen, vurderer, at skiferierne og festen på Søpavillonen sandsynligvis er en væsentlig årsag til, at sygdommen nu florerer i kommunen:



”Det er lidt gætværk, men både de voksne og unge har været på skiferie. Og mange er nu kommet hjem og så bor de unge hjemme og smitter deres forældre og hinanden, og det uden at de måske er klar over det,” siger læge Torben Mogensen og forklarer: ”Der er en undersøgelse fra Italien, der viser, at rigtig mange mennesker, der er smittet, ingen symptomer har.”

Smittet før forbud Vi har haft en del polemik på nettet de sidste dage om børn, der spiller fodbold udenfor og mange mennesker, der går op legeplads og i skoven samtidig – er smittespredningen et tegn på en uhensigtsmæssig adfærd? "Det man kan sige på nuværende tidspunkt er, at de tiltag regeringen foretog med blandt andet begrænsninger af forsamlinger, ikke virker endnu. Der er stadig folk, som er smittet inden restriktionerne, som nu dukker op i statistikken. Derfor kan det umiddelbart endnu ikke handle om ”uhensigtsmæssig adfærd”.

Høj smittefaktor Vi skal vel alle sammen have denne her virus på et tidspunkt – så gør det noget, at den florerer blandt borgerne her i kommunen? Det er det, man hele tiden diskuterer. Problemet er, at hvis alle får det på samme tidspunkt, så bliver mange meget syge på kort tid, og derfor skal vi undgå at lave smittekæder, så mange bliver syge samtidig. Virussen har en meget, meget høj smittefaktor, og derfor er det en dårlig ide at begynde at brede den. Hvis det ikke var for vores sundhedsvæsens skyld, så kunne man gøre det.

Landets sundeste kommune Gentofte nævnes som en ressourcestærk kommune og er kåret til at være landets sundeste kommune – så hvem her skal være bekymrede for smittespredningen? Virus holder sig ikke til kommunegrænserne, og det gør borgerne heller ikke. Så vi kan ikke nøjes med at tænke på os selv og hinanden og lige dem, vi kender. Virus spredes fra dørhåndtag og overflader og kan derfor gives videre overalt, hvor vi færdes.

Ældre: Bliv hjemme Hvordan skal ældre borgere i Gentofte forholde sig til, at alt tyder på, at der er en ret reel smittefare ved at færdes i kommunen lige nu? De skal holde sig hjemme mest muligt og få bragt fødevarer og mad, og hvis ikke de kan få noget bragt kun gå ud og handle, når der er få i butikkerne. Mange ældre er afhængige af at få god træning, og det kan gøres hjemmefra og det er tilrådeligt at gøre det. Og så kan man sagtens tale med børnebørn og oldebørn på Skype – det skal bare ikke være fysisk.

Drop solskinssamlinger Er udviklingen som du oplever den nu særligt bekymrende for dig som læge og bestyrelsesformand for Lungeforeningen? Nej. Jeg er helt tryg ved, at sundhedsvæsenet kan klare denne her opgave. Og så skal vi prøve at tænke på de svage grupper i samfundet, som måske er langt fra os selv og ikke lige bor inde ved siden af. Der er også unge mennesker, der har astma eller har haft kræft, og som derfor er svage. Dem skal vi også tænke på og tage vare på. Lige nu er det ikke uskyldigt at mødes og spille fodbold eller at sidde og drikke øl på Fortet. Villabyerne har i to dage forgæves forsøgt at få kontakt til Statens Serum Institut for at blive klogere på tallene. Vi fortsætter med at ringe i næste uge.

