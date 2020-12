Gentofte-forlag udgiver verdens hurtigste bog

"Vi kan ikke finde andre bøger, der er kommet så hurtigt ud efter en aktuel sportsbegivenhed, og det krævede da også en præcis indsats af mange mennesker at få kørt omslag, indhold, limning, tørring og bogbinding samt levering til de første boghandlere igennem på mindre end et halvt døgn," fortæller forfatter og forlægger Nils Finderup fra Vangede.

Bogen beskriver hele FC Midtjyllands historie, men tager udgangspunkt i perioden omkring 1977-1978, da journalisten Helge Sander fra Herning revolutionerede dansk fodbold. Sander var så træt af, at Dansk Boldspil-Union stædigt holdt fast i sine amatøridealer, at han gik i gang med at oprette sin egen professionelle piratliga. For at få hjælp til promoveringen kørte han til Gentofte og fik på Søbredden fat i den tidligere verdensstjerne Harald Nielsen, der var vendt hjem efter en årelang karriere i Italien.