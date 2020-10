Se billedserie Nils Finderup, da han i 2015 vandt prisen for 'Årets sportsbog' af Danske Sportsjournalister. Prisen fik han og medforfatteren Martin Davidsen for bogen 'Mirakelmageren' om Richard Møller Nielsen.

Gentofte-forfatter bag ny fodboldserie: Unges glæder og sorger ved fodbold

I mange år har skribenten Nils Finderup udgivet biografier om nogle af sportens største navne, men nu springer han ud som børnebogsforfatter med en serie, der tager fat i unges glæder og sorger ved at spille fodbold

Villabyerne - 17. oktober 2020

I mange år var han pressechef for Le Mans-legenden Tom Kristensen, hvilket førte til en række bøger inden for motorsportens verden. Senere strøg han til tops på de danske bestsellerlister med værker om blandt andre fodboldspilleren Jesper Grønkjær og landsholdstræneren Richard Møller Nielsen, men nu går journalisten og forfatteren Nils Finderup helt bogstaveligt i barndommen igen med en serie på fem bøger om livet i den fiktive fodboldklub FC Kvik.

Inspirationen er hentet fra hans egne ungdomsår som spiller samt tiden som ungdomstræner i Gentofte-Vangede IF.

"Jeg begyndte selv at spille, da jeg var seks år, og her skulle jeg lære at være en del af et hold med vidt forskellige spillere og temperamenter. Der er stor forskel på at gå i skole og dyrke en holdsport, hvor et nederlag kan få det værste frem i ellers nære venner. På vejen op gennem rækkerne fik jeg også nogle trænere, for hvem det ikke var verdens bedste idé at tabe til naborivalerne i weekenden. Som dreng kan det være svært at agere i denne verden mellem sjov og alvor, og alle de følelser har jeg forsøgt at gengive i serien," fortæller 59-årige Nils Finderup, der bor i Gentofte.

Absurde situationer I FC Kvik møder man de to venner Noah og Emil, der er store talenter, hvor Noah er den mere følsomme type. Hans spil lider under, at træneren hader at tabe og derfor konstant råber, ligesom han ofte er på nakken af den fysisk mindre stærke hovedperson.

Målmanden Malte er en benhård vindertype, og da han samtidig har svært ved at acceptere egne fejl, lader han sine frustrationer gå ud over medspillerne. Noahs far kan se, at hans ellers fodboldglade søn lider under de hårde krav og beslutter at oprette et nyt hold, der kun skal spille for at have det sjovt. Det kan man imidlertid ikke komme på landsholdet af - eller kan man?

"Jeg var i mange år selv træner for min søns årgang i GVI og kunne se de markante forskelle på A- og B-holdet. Jeg stod primært for B-holdet, men hver gang jeg sendte dygtige spillere op i A-truppen, vendte de tilbage kort tid efter. De havde talentet, men ønskede ikke at være en del af et så disciplinært miljø, hvor omgangstonen også var barsk - og ofte personlig. Til gengæld kom mange dygtige spillere dermed i klemme i forhold til deres ambitioner, og de modsætninger har jeg brugt som skabelon i serien. Det hele er så tilført et ekstra skvæt krydderier fra de mange absurde situationer, man kan komme i som ung fodboldspiller med tåbelige trænere, forfærdelige forældre og virkelige venner," siger Nils Finderup.

Det skal være sjovt Forlaget Alinea, der står bag serien, er specialister i bøger til unge nye læsere, og den 59-årige forfatter har lænet sig meget op af deres anbefalinger.

"Første bind skulle skrives om et par gange, men hen ad vejen kom sproget mere naturligt. Heldigvis har min søn altid været fuldstændig bidt af fodboldbøger, og vi har brugt mange timer på at pløje læsevenlige serier om verdens sjoveste leg igennem. Og selvfølgelig skal det være sjovt at spille fodbold - også selv om man har drømme om at komme på landsholdet," understreger Nils Finderup.

Alle fem bøger i serien om FC Kvik er netop udgivet og kan læses på alle de store streamingtjenester samt fås gennem landets folke- og skolebiblioteker.