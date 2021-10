Rektor Lise Houkjær betoner vigtigheden af, at der er et tilbud til de unge, der af den ene eller anden grund ryger ud af den tre-årige STX. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Gentofte får sit femte gymnasium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentofte får sit femte gymnasium

Gentofte Studenterkursus tager fredag navneforandring til Gentofte Gymnasium. Det sker for at vise det fællesskab og ungdomsliv, der i dag er en naturlig del af skolens dna, fortæller rektor Lise Houkjær

Villabyerne - 03. oktober 2021 kl. 06:00 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

'Studenterkursus? Er det ikke sådan noget med aftenskole og meget voksne elever?'

Sådan lyder manges fordom sikkert, og det tager Gentofte Studenterkursus på Hartmannsvej nu konsekvensen af. Fra på fredag hedder skolen, hvor der går op til 300 elever, Gentofte Gymnasium. Men det er også det eneste, der er nyt. Skolens kerne er stadig den 2-årige STX, altså en mulighed for at tage en gymnasiel uddannelse på kun to år.

"Da vi blev oprettet i 1964, var det typisk håndværkere, der ville læse videre til ingeniør eller lignende, der brugte os. Men i dag er vi en 'rigtig' skole, med masser af ungdomsliv, fællesskaber i klasserne og studieture. Det synes vi, vores navn skal afspejle. 'Kursus' signalerer noget midlertidigt, mens 'gymnasium' signalerer en helhed. At man er en del af en klasse og begiver sig ud på en rejse sammen," fortæller Lise Houkjær, der har arbejdet på privatejede GSK i 17 år, de seneste fire som rektor.

Skolens elever er helt almindelige unge, der måske bare er en smule ældre end dem, der bruger den 3-årige STX. I gennemsnit er GSK's elever 18 år, når de starter og 20, når de slutter.

Søgningen til skolen er gået ret pænt fremad de seneste mange år. I år var en undtagelse, men det var formentlig på grund af corona, fortæller rektor. Og det aktuelle navneskifte har ikke noget at gøre med det.

En anden chance Der findes syv private studenterkurser i Danmark, og når man spørger Lise Houkjær, om tiden ikke lidt er løbet fra den 2-årige STX, når der nu også er noget, der hedder HF, svarer hun prompte:

"Det synes jeg jo ikke. For det første er fagligheden højere i den toårige STX, end den er i den almene HF. For det andet sender studenterkurserne et signal om, at du har en 2. chance i livet. Man skal have lov til at skifte retning i sit liv. Den fortælling kan vi rigtig godt lide. Vi kan ikke tillade os at tabe nogle af de unge, der gerne vil ind på en uddannelse. Vi er garanten for, at de unge får en ungdomsuddannelse, også selv om de er droppet ud af den 3-årige STX, som størsteparten af vores elever er," siger Lise Houkjær.

Der kan være sket noget dramatisk socialt, f.eks. tab af et familiemedlem eller andet, der har lagt en snubletråd ud for den unge. Og så er det vigtigt, at der er et alternativt tilbud på et højt fagligt niveau, mener rektor.

"Vi går ikke de andre gymnasier i bedene, for vi er noget helt andet og særligt. Og det bliver vi ved med at være. Vores elever kommer fra alle samfundslag med vidt forskellige baggrunde, og den diversitet, tror jeg, betyder meget for vores elever," siger Lise Houkjær. Og hun tilføjer:

"Stemningen er måske lidt anderledes hos os. Mere afslappet. Vores elever er så forskellige, så der ligger en iboende accept af, at det er det faglige, vi har til fælles."

Eleverne på den 2-årige STX får en smule rabat på nogle fag - f.eks. er der ikke noget, der hedder idræt - og der er også lidt færre skriftlige opgaver, men ellers skal de nå alt det, eleverne på de 'normale' gymnasier har tre år til. Derfor er der også undervisning hver dag fra klokken 8 til 15.20. GSK har to særklasser, en 3-årig HF for elever med funktionsnedsættelser og en 3-årig HF for elever med autismespektrumforstyrrelser.

I anledning af navneskiftet inviterer Gentofte Gymnasium til reception fredag den 1. oktober kl. 14 på Hartmannsvej 22. Tilmelding er ikke nødvendig.