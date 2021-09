Gentofte Kommune har netop åbnet dørene for et nyt mødested for unge i Byens Hus på Hellerupvej. Arkivfoto

Gentofte får sit eget folkemøde i Byens Hus

Fredag den 10. september afholder Gentofte Kommune sin første festival for demokrati og samtale med et hav af debatter i Byens Hus

Villabyerne - 04. september 2021 kl. 11:40 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Har du lyst til at diskutere den nye fordeling af gymnasieelever med Socialdemokratiets politiske ordfører? Har du lyst til at afkræve dine lokale politikere svar på, hvordan det går med udrulningen af ladestandere til elbiler? Har du lyst til at diskutere fordomme om Gentoftes borgere med et af de medier, der puster til dem?

Så skal du slå et stort kryds i kalenderen fredag den 10. september fra klokken 15 til 21. Her er der nemlig Gentofte Mødes i Byens Hus på Hellerupvej 22-26, hvor de tre nævnte debatter blot er et lille udpluk af programmet. Det er Gentofte Kommune, som arrangerer dagen, der er tænkt som en miniudgave af Folkemødet på Bornholm.

"Vi vil gerne inddrage borgerne så meget som muligt, det gør vi allerede med vores opgaveudvalg. Det her er et andet format, men det er samme formål: En måde at blive klogere på ved at præsentere en masse fakta, men også ved at bryde holdninger til aktuelle politiske temaer. Det er ikke tænkt som en platform for politikere, men som et et møde og en dialog mellem borgere, foreninger, interesseorganisationer og selvfølgelig også politikere, men det bliver ikke med taler," lover Michael Fenger (K), Gentoftes borgmester, der gerne ser Gentofte Mødes som en årligt tilbagevendende begivenhed, hvis det bliver en succes.

"Jeg håber, det bliver relativt afslappet, ligesom vi kender det fra Bornholm. Hvor politikerne måske kan snakke lidt mere ud af posen. Hvor vi lytter og giver plads til hinanden," lyder det fra borgmesteren.

Fordelt på en række scener og pavilloner vil der være en lang række paneldebatter, men der vil også være små happenings, hvor man f.eks. kan spille skak mod lokalpolitikerne, minikoncerter og masser af mad og drikke, som et cateringfirma står for.

Villabyerne er mediepartner på Gentofte Mødes, og Villabyernes redaktør vil være ordstyrer for flere debatter på Byens Scene.

Herudover vil Villabyerne være værter i deres egen pavillon, hvor de håber at møde deres læsere. Det vil også være muligt at deltage i tre små debatter. Kl. 15.15 handler det om unges forbrug af alkohol og stoffer, kl. 16.15 diskuterer Villabyerne ulovlig parkering i kommunen, og kl. 17.15 handler det om Gentofte Kommunes nyligt vedtagne krav om grønne hække ud mod offentlig vej. Man kan se hele programmet for Gentofte Mødes i annoncen på side 21 i dagens udgave af Villabyerne.

