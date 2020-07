Gentofte-borgere har flest feriepenge til gode

Ifølge undersøgelsen er det især lønmodtagerne i flere hovedstadskommuner, der kan se frem til at få et ekstra stort beløb ind på kontoen, og her ligger Gentoftes borgere helt i top. I gennemsnit vil de få 41.561 kroner før skat.

"Faktisk skal man helt ned til nummer 18 på listen for at finde en kommune udenfor Sjælland. Det er Skanderborg, hvor borgerne i gennemsnit får 26.918 kroner udbetalt i feriepenge," forklarer han.

Selvom flere kommuners lønmodtagere kan se frem til at få en ekstra stor pose penge udbetalt i forhold til andre, er det dog ikke en garanti for, at de mange penge bliver brugt i kommunen eller for den sags skyld i Danmark.