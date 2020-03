Se billedserie Anette Bering Liisberg er blandt andet uddannet tegner og har levet af at være illustrator. Hendes bog 'Livets Store Cirkus' vil derfor også byde på hendes egne tegninger. Foto: Signe Haahr Pederden

Gentofte-borger giver sine bedste historier væk

Anette Bering Liisberg har i mange år optrådt som storyteller. I en ny bog samler hun 24 finurlige fortællinger, så andre munde kan føre dem videre

Villabyerne - 20. marts 2020 Af Signe Haahr Pedersen

76-årige Anette Bering Liisberg har altid fortalt historier. Som barn var hun med egne ord lidt for god til det der med at finde på.

Måske havde hendes mormor læst noget højt for hende en aften i hjemmet på A.N. Hansens Allé i Hellerup, og dagen efter kom fortællingen ud af Anettes mund i en helt ny form.

"Jeg byttede om på alle ordene og fandt ud af, at jeg kunne lave det hele om. Der var særligt én i min klasse, som var meget begejstret for alt det, jeg havde fortalt, og det kunne jeg slet ikke huske, da vi mødtes som voksne. Jeg var kommet hos hende, da vi var små, og så havde jeg siddet og fortalt og fortalt i hendes vindueskarm," fortæller Anette og griner.

For tyve år siden tog hun for alvor fat om sin fortælletrang og begyndte at optræde som "storyteller".

Selvlavede og ikke artige Hun tog kurser hos skuespiller Vigga Bro og blev en del af et nordisk fællesskab af ligesindede.

Når Anette trådte frem foran publikum, var det altid med hjemmelavede historier. Om Dagny fra chokoladefabrikken, der måske er lidt for glad for sin mand. Om en enfoldig dame, der har sat sig for at holde en konfirmation. Om den forfærdeligt høje pige, der pludselig bydes op til dans.

"De er selvlavede, skægge og finurlige. De er ikke helt artige. De er måske lidt morsomme sommetider, eller også er de lidt tragiske," forklarer hun.

Fælles for dem er dog også, at de er født som mundtlige fremstillinger og derfor ikke har været skrevet ned. Før nu.

Andre må tage ordet For to år siden besluttede Anette sig for, at hun var blevet for gammel til at stille sig op foran en forsamling og optræde, og siden har hun arbejdet på at få nedfældet en bunke af sine beretninger.

Det er endt med 24 stykker og de er samlet i bogen 'Livets Store Cirkus', som gerne skulle ramme boghandlerne i løbet af foråret.

"Jeg vil jo være glad for, når jeg nu ikke selv står der mere, at jeg kunne lokke andre til at synes, det er sjovt at fortælle."

Giver det overhovedet mening at lave mundtlige fortællinger om til skriftlige fortællinger?

"Nej, det gør det egentlig ikke, men det er jo også, fordi jeg gerne vil forære dem væk," griner Anette og fortsætter:

"Det er i hvert fald nem læsning, for jeg har ikke nogle indviklede sætninger. Jeg kunne godt tænke mig, at dansk­lærere fik fat i bogen. For der er så meget, de store børn kan lære. De store børn kan lære at udtrykke sig ved at lave mundtlige fortællinger - at ordene kommer nogenlunde rimeligt ud. Når man sidder til mundtlig eksamen for eksempel, skal man kunne levere varen forståeligt."

Hvorfor tror du, vi mennesker bliver ved med at fortælle historier?

"Fordi det handler om livet på en eller anden måde. Og enten bliver man fascineret af det, man hører, fordi man ikke har prøvet det selv. Eller også bliver man begejstret, fordi det er meget genkendeligt."

Selv om Anette Bering Liisberg selv er stoppet som aktiv storyteller, vil hun gerne være med til at sætte gang i en fortællergruppe i Gentofte Kommune.

"Jeg har tænkt, at jeg vil besøge Byens Hus og prøve at høre, om man kunne danne en gruppe dér," siger hun.

'Livets Store Cirkus' udgives på forlaget Historia i Odense og vil kunne købes i Bog & Idé i Charlottenlund. Bogen var planlagt til at udkomme 19. marts, men grundet den nuværende situation med coronavirus, er datoen usikker.