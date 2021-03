Gentofte Volleys herrrer jubler. Holdet har vundet første kamp 3-0 over Hvidovre i den første af op til fem kampe i DM-semifinaleserien. Foto: Cecilie Spentrup Petersen.

Gentofte Volleys herrer vinder første semifinalekamp

Med 3-0 på hjemmebane over Hvidovre startede holdet bedst muligt

Hvidovre startede meget usikkert med talrige servefejl, som gjorde det nemt for Gentofte. 25-14 blev det i første sæt. Uden at Gentofte behøvede at finde storspillet frem.