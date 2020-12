Gentofte Volleys herrer tordner videre

For fjerde gang i fire kampe kunne Gentofte Volleys sejrsvante herrer strække armene i triumf, det skete efter en stensikker sejr på 3-0 i sæt over Boldklubben Marienlyst.

Kampen mod Marienlyst var langt fra niveauet i de mange topopgør, som de to hold for blot få år siden havde mod hinanden. Odense-klubben er begyndt forfra med skabelsen af et elitekoncept, hvor udvikling af yngre spillere er centralt. Det var til at få øje på i en kamp, hvor spillerne ofte havde svært ved at finde hinanden i angrebsspillet.