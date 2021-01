Gentofte Volleys ligadamehold havde grund til at juble over 3-1 sejren over ASV Aarhus i årets første ligakamp. Foto: Flemming Patulski Nielsen

Gentofte Volleys damer lagde flot fra land

Man kunne ikke se på nogen af holdene, at de ikke havde spillet en kamp i mere end en måned. Gentofte lagde ud med et meget varieret angrebsspil. Og aarhusianerne viste i første sæt en af de bedste forsvarspræstationer længe set i en dameligakamp. Den førte til jysk 25-22-sejr i sættet.

Et flot blokadespil var årsagen til, at hjemmeholdet trak det længste strå i det tætte sæt. Sofie Østerberg førte an i blokadespillet, hvor det blev til hele ni rene blokadevindere for damerne.