Gentofte Volleys unge stortalent Ulrik Dahl, der i den kommende sæson skal spille i Italien, angriber her i denne sæsons ligatopopgør mod Nordenskov. Foto: Flemming Patulski Nielsen

Gentofte Volley-talentet Ulrik Dahl til Italien

Den 19-årige diagonalspiller har skrevet kontrakt med klub på Sicilien

07. juli 2020

Gentoftes Volleys 19-årige diagonalspiller Ulrik Dahl havde endnu ikke fået studenterhuen på, da han i juni skrev kontrakt med den italienske klub Saturnia Aci Castello på Sicilien.

Den 202 cm høje landsholdsspiller er den anden Gentofte-spiller, der inden for kort skifter volleyarenaen i Kildeskovshallen ud med tilværelsen som fuldtidsprofessionel i et land med store volleyballtraditioner. Tidligere skiftede Tobias Kjær til Gent i Belgien.

De danske mestre har dermed mistet to helt unge talenter, men klubben er vant til at afgive spillere uden, at det får indflydelse på spil og resultater.

Stærk klub trods spillertab "Umiddelbart før og i begyndelsen af den lige afsluttede sæson mistede vi fem nøglespillere, deriblandt Peter Trolle Bonnesen. Alligevel genvandt vi det danske mesterskab og pokalturneringen - endda uden at tabe en eneste kamp," bemærker Gentofte Volleys formand Ulrik Hesse i en pressemeddelelse.

Ulrik Dahl fik en kanondebut i Volleyligaen i slutningen af sæsonen 2018/19, da han som 17-årig i en DM-semifinalekamp på udebane mod Marienlyst Odense for første gang nogensinde pludselig fik spilletid på Gentoftes ligahold.

Tidligt i kampen, som Gentofte vandt, måtte han erstatte Peter Trolle, der udgik med en fodskade. Det gjorde han sublimt og blev Gentoftes topscorer i en meget vanskelig kamp.

Ungt, ambitiøst hold "Holdet i Saturnia Aci Castello er opbygget med mange unge spillere og har et igangværende projekt om at rykke op i den næstbedste række i Italien (A2) inden for et par sæsoner," fortæller Ulrik Dahl.

"Mine forventninger er at opleve et professionelt volleyball-miljø i et land som Italien, der har en egentlig volleyballkultur og er en af verdens førende volleyball-nationer," fortsætter han i pressemeddelelsen.

Det forventes, at Ulrik Dahl igen vil være at finde på det danske landshold, som til januar skal i ilden i en række kampe om EM-kvalifikation.

Det er kampe, der blev udsat på grund af corona-situationen, men som nu lige er blevet fastlagt.

Der spilles hjemmekampe i Slagelse 7.-10. januar. jesl