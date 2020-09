Gentofte Volleys Nanna Kunde (14) og Silvia Massa (11) blokerer et Køge-angreb i sidste sæson. Nu er de to spillere klar til igen at tørne ud, når der er sæsonpremiere torsdag den 1. oktober kl. 19.30 i VolleyLigaen mod Amager VK. Silvia får i denne sæson følgeskab på Gentofte-holdet af sin søster Olivia Massa, der er kommet til fra Lyngby/Gladsaxe. Arkivfoto: Flemming Patulski Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Gentofte Volley med Massa af kvalitet og sult på flere medaljer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentofte Volley med Massa af kvalitet og sult på flere medaljer

Gentofte Volleys damer sætter sæsonen 2020/21 i gang med hjemmekamp mod Amager VK

Villabyerne - 29. september 2020 kl. 15:26 Kontakt redaktionen

Det er meget længe siden, at der har været ligakamp i dansk volleyball. Men nu går det løs. Gentofte Volleys kvindelige bronzevindere lægger ud mod nyoprykkerne fra Amager torsdag den 1. oktober kl. 19.30.

Gentofte-mandskabet har fået tilgang af to nye ansigter i klubben, mens to af klubbens egne er tilbage efter udlandsophold. Et herligt gensyn med Sarah Helmer Jensen og Sofie Siemsen, der begge har trådt deres kidsvolleysko i klubben.

Hæveren Ann-Katrine Håkanson, kaldet AK, er kommet til. Hun har spillet flere sæsoner på Team Køges ligahold og er noteret for ikke færre end 30 ungdomslandskampe.

Olivia K. Massa er fulgt i storesøster Silvia Massas fodspor. Begge startede i Lyngby/Gladsaxe, og for et par år siden tog Silvia springet til Gentofte. Olivia, der er kantspiller, har valgt at krydse kommunegrænsen til denne sæson, så der nu for første gang i mange år er et søskendepar at finde på klubbens dameligahold.

Hensyn til corona Det er en sæsonstart i coronaens tegn. Men Gentofte Volley er alligevel klar til at byde publikum velkommen til topvolleyball i Volley­arenaen i Kildeskovshallen. Arrangementerne er tilrettelagt under hensyntagen til alle forholdsregler.

Ind- og udgang til hallen og arenaen foregår ad forskellige døre/spor. Der er håndsprit tilgængelig ved alle indgange og sektioner. Tilskuerne skal sidde ned med et sædes mellemrum - og kun på tribunen.

I indgangen betales kun med mobilepay (kontanter modtages ikke). Nemmest er at betale for hele sæsonen nu ved at tegne et CLUBgentofte volley-medlemskab, det kan man gøre inde på gentoftevolley.dk.

jbl