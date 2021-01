Gentofte Volley i herligt spillehumør

Det var uhyre nemt for Gentofte-holdet at dominere sættet fuldstændigt. Niklas Riis fra ASV gjorde ellers, hvad han kunne for, at hans hold kunne følge med, og det lykkedes faktisk ASV i sættets afslutning at få en hel del point. Men 19 point er ikke nok til sætsejr.