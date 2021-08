Se billedserie Gentofte Volleys nye head coach for herreholdet, Ibrahim Alievski, på banen for Gentofte Volley i den sidste DM-finalekamp i april. Foto: Flemming Patulski Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Gentofte Volley henter ny cheftræner i egne rækker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentofte Volley henter ny cheftræner i egne rækker

Den tidligere landsholdsspiller og kulturbærer for Gentofte Volley, Ibrahim Alievski, står nu i spidsen for herreholdet

Villabyerne - 09. august 2021 kl. 15:23 Kontakt redaktionen

Den nye head coach for Gentofte Volleys danmarksmestre skal ikke bruge lang tid på at lære sine spillere at kende.

Læs også: Alessandro Lodi ny cheftræner for Gentoftes ligadamer

For 33-årige Ibrahim Alievski har været spiller på Gentofte Volleys ligaherrehold i de seneste 15 år - kun afbrudt af et par sæsoner i Hvidovre VK, hvor han var spillende træner. Han kom til Gentofte fra KV61 som ungdomsspiller, da han var 15 år.

Gentofte Volley vandt i april danmarksmesterskabet for fjerde år i træk. Det var med Ibrahim Alievski på banen som libero. Kort efter den sidste finalekamp meddelte han, at den aktive karriere som spiller ville blive lagt på hylden.

Men han havde ikke tænkt sig at holde op med at komme i klubben på stort set alle ugens hverdage. Han tilbød sig nemlig som head coach (cheftræner).

Gentofte Volleys nuværende sportschef og tidligere cheftræner i en lang årrække, Peter Borglund, blev så begejstret over, at hans tidligere nøglespiller ville træde til, at han i den kommende sæson vil være assisterende træner for holdet.

Ibrahim Alievski hører til kernen af spillere fra egne rækker, som har gjort Gentofte-holdet til det mest vindende i dansk herrevolleyball de seneste ti år. Han er yderst vellidt og højt respekteret blandt medspillere og modstandere. Hans store erfaring og lederevner gør ham til den helt rigtige til at overtage holdet, vurderer Gentofte Volley.

"Vi er meget taknemmelige for og stolte af, at en stærk kulturbærer som Ibrahim nu vil overtage roret for vores bedste herrehold. Vi er sikre på, at det vil gavne hele klubben og at vi vil opnå stærke resultater," bemærker klubbens formand, Ulrik Hesse.

Sæsonforberedelserne påbegyndes i disse dage især med udendørs fysisk træning i Gentofte Sportspark og ved Gentofte Sø. Der er ligapremiere lørdag den 2. oktober, hvor Nordenskov UIF gæster volleyarenaen i Kildeskovshallen. jbl

relaterede artikler

Nykårede mestre mere på skærmen 06. juli 2021 kl. 07:02

Gentofte-talenter spillede afgørende rolle i historisk triumf 15. juni 2021 kl. 16:23

Landshold med Gentofte-koloni klar til medaljekamp 02. juni 2021 kl. 12:46