Gentofte Volley er klar til pokalfinalen efter en 3-0 sejr over Nordenskov i semifinalen. Her modtager Gentoftes Anders Hartmann igen i fornem stil. Han var stærkt medvirkende til Gentoftes sejr.

Gentofte Volley er klar til pokalfinalen

De forsvarende pokalmestre fra Gentofte har bragt sig i position til at genvinde årets pokaltrofæ, men det var ikke en gåtur i parken at nå dertil.

Jyderne gav aldrig op. Gang på gang kom de bagud, men de kæmpede sig som regel tilbage i kampen igen. Uden at Gentofte lagde et meget stærkt servetryk, blev den jyske modtagning presset. Alligevel lykkedes det for Nordenskov at komme godt ud af presset. Ikke mindst fordi Louis Richard på jydernes venstrekant ofte fik skaffet sit hold point.

Kendetegnende for forskellen mellem de to hold var Gentoftes stabilitet og generelt højere kvalitet i de enkelte boldberøringer i forsvar og angrebsopbygning. Det gav Gentofte sejr med 25-23 i andet sæt.

I tredje sæt gik lidt af gassen af jyderne. Samtidig med, at det nu var klart for Gentofte-spillerne, hvordan Nordenskovs taktik var lagt an. Det blev til en række fine tre-mandsblokader fra Gentofte. Det rystede det ellers stærke Nordenskov-angreb. Uden at der på noget tidspunkt var tvivl om, at Gentofte også ville vinde tredje, nåede gæsterne op på 21 point.