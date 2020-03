Gentofte Volley er kåret som danmarksmestre

DM-guldet 2020 i dansk volleyball går til Gentoftes herrer. Det stod klart tirsdag aften, da Volleyball Danmark besluttede at aflyse slutspillet som en følge af coronavirussen og frygten for dens udbredelse.

I første omgang blev slutspillet udsat, det skete dagen før Gentofte skulle have spillet den første kamp i semifinalerunden. Men i går blev beslutningen om den totale aflysning af resten af sæsonen altså truffet. Det blev samtidig besluttet at lade grundspillet afgøre medaljefordelingen.

Dermed genvinder Gentofte Volley The Double, idet holdet også vandt landspokalturneringen med finalesejren på 3-0 over Marienlyst Odense den 22. februar.

Nordenskov sluttede som nr. to i grundspillet og er kåret som sølvvinder 2020. Kampen mod Nordenskov var den eneste kamp i sæsonen, hvor der hele kampen igennem var reel tvivl om, hvilket hold der ville vinde til sidst.

Gentofte tabte kun tre sæt i alt i sæsonens kampe. De to blev tabt i hjemmekampen mod Nordenskov i efteråret.

Det er imponerende, at Gentofte i forhold til sidste sæson holder sig på toppen. Holdet har i forhold til DM-vinderholdet 2019 mistet fire profiler: landsholdsspillerne Peter Trolle Bonnesen, Philip Özari og Simon Gade samt italienske Fabio Moret.

Det er tredje år i træk og ottende gang i alt, at Gentofte vinder DM-guld for herrer.

"Det er helt formidabelt. Det burde ikke kunne lade sig gøre at vinde et dansk mesterskab med et hold, hvor mere end 2/3 af spillerne er egen avl i mesterklubben," lyder det fra den begejstrede Gentofte-formand Ulrik Hesse i en pressemeddelelse.