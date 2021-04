Se billedserie Gentofte Volleys Danmarksmestre 2021 med guldmedaljer og DM-pokal. Foto: Cecilie Spendrup Petersen

Gentofte Volley er danmarksmester for fjerde år i streg

Gentofte Volleys herrer skulle kun bruge tre kampe i DM-finaleserien mod Marienlyst til at sikre sig guldet. Det sætter punktum for en næsten perfekt sæson med lutter sejre. Eneste nederlag i hele sæsonen var pokalnederlaget til Middelfart

Ikke siden 2017 har Gentofte Volley og Marienlyst stået over for hinanden i en DM-finale. Dengang var det fynboerne fra Marienlyst, som - lidt overraskende - løb med guldet og håneretten. Der var derfor lagt op til et spændende revancheopgør mellem de to klubber, der begge har klublokalerne fyldt godt op med DM-trofæer.

Spænding var der også rigeligt af fra starten af søndagens kamp i volleyarenaen i Kildeskovshallen. Bagud 2-0 i kampe skulle Marienlyst nemlig finde et ekstra gear frem, hvis de skulle slå Gentofte ud af vinderkurs, og det gjorde de i den grad også i kampens første sæt.

Et højt spændingsniveau Selvom der ingen publikum var i hallen, kunne man tydeligt mærke et højt spændingsniveau de to hold imellem, da kampen blev fløjtet i gang. Første sæt startede da også yderst tæt, og begge mandskaber fik skabt et skyhøjt pres på hinanden i serv såvel som angreb.

Gentofte kom foran 18-16, men kom hurtigt bagud 19-21. Her tog Gentoftes trænerstab deres første timeout, hvorefter Marienlysts spilfordeler, Mikkel Hoff, kvitterede med et drøn af et servees til 19-22, og fynboerne virkede til at have sættet i deres hule hånd.

Men da boldene pludselig blev afgørende, virkede Marienlyst tøvende, og de missede da også første sætbold, før de hjulpet på vej af en fejl på Gentofte-siden fik afsluttet sættet 24-26.

Gentofte kom tilbage I andet sæt lagde Marienlyst med god gejst bedst fra land, mens Gentofte skulle finde rytmen efter at have tabt deres første sæt - i kampen og i den samlede finaleserie.

Det tog dog ikke lang tid, før hjemmeholdet igen var på niveau, og med et flot servees fra Gentoftes Tomas Goldsmith (der også blev kampens topscorer med 21 point) blev der udlignet til 5-5.

Herfra fik Gentofte skabt et godt momentum, især i blokken, hvor center Rasmus Mikelsons fik lukket ned for Marienlysts kanoner. På fynboernes side af nettet blev der nu langt imellem vinderangrebene, og selvom de mod slutningen fik pyntet lidt på sætscoren, vandt Gentofte sættet i sikker stil 25-19.

Gentofte fastholdt trykket i tredje sæt, hvor de var i front fra start til slut. På Marienlyst-siden tog de personlige fejl til, og de fynske angribere havde svært ved at finde løsninger, mens Gentofte-mandskabet blev ved med at spille på fuldt tryk. Det resulterede også i en komfortabel sætsejr til Gentofte på 25-16.

Fornyet fynsk energi Nu stod Marienlyst for alvor med ryggen mod muren. Og det var muligvis dét, der skulle til for at skabe den rette gnist hos gæsterne igen. Fra starten af fjerde sæt var der i hvert fald fornyet energi på fynboernes banehalvdel, som nu kom i front med flot blokadearbejde og velplacerede angreb - især af ligatopscorer Sigurd Varming.

Gentofte syntes rystet af den intensiverede modstand, og det var nu deres tur til at kæmpe hårdt for vinderslagene. Ved 22-22 fik Gentofte dog atter skabt kontakt og vandt efterfølgende også en nervepirrende maratonbold. Momentum hos hjemmeholdet var hermed skabt, og i løbet af få øjeblikke havde Gentofte vundet de sidste to point og dermed lukket sættet - og kampen - 25-22.

"Vi vidste, at Marienlyst var gode og at holdet havde et højere niveau, end de har vist hidtil. De pressede os i den grad i dag, men vi fandt også gode løsninger på det, de kom med, så vi kunne tage sejren i sidste ende," lød det fra cheftræner for Gentofte Volley, Dan Pawlikowski, efter kampen. Og han tilføjede:

"Det har været en hård sæson, fordi vi aldrig har været sikre på, hvad der kom til at ske. Det har holdt os på tæerne og gjort os omstillingsparate. Vi har aldrig helt vidst, om vi kunne træne, hvor mange spillere, der kunne være med, og en stor del af truppen blev smittet med Covid-19, så vi skulle flytte mange kampe. Så vi havde en periode med kamp efter kamp, så det har været hårdt for fysikken, men drengene har kæmpet hårdt for at stå sammen og blive klar til nu, hvor det virkelig gjaldt, hvilket vi er stolte af."

Modstod presset Sidste år var en skuffelse for Gentofte Volley, fordi de ikke fik muligheden for at afslutte sæsonen med et finalespil. Guldmedaljerne blev i stedet en realitet ved en skrivebordsafgørelse.

"Så det er næsten to år siden, at holdet har stået i sådan et slutspilforløb som nu, og der er kommet mange nye ansigter i truppen. Det var derfor fedt at se, at de kunne stå imod presset og tage den hjem i dag," siger Dan Pawlikowski.

Med DM-sejren cementerede Gentofte Volley endnu engang deres dominans i dansk volleyball. Holdet har kun tabt én kamp i hele sæsonen, men det var til gengæld en dyr en af slagsen, nemlig pokalfinalen mod Middelfart. Klubben har nu i alt ni DM-guldmedaljer og har ikke misset en DM-finale siden 2011. De seneste fire sæsoner er blevet afsluttet med guld om halsen.

Gentoftes Danmarksmestre er: Frederik Dahl, Bertram Rygaard, Ibrahim Alievski, Rasmus Mikelsons, Nikolai Houmann, Mads Møllgaard, Ludwig Lønstrup-Kliim, Sebastian Mikelsons, Anders Hartmann, Nikolas Dybkilde, Chandler North, Kasper Rode og Tomás Goldsmith.

Trænergruppen består af Dan Pawlikowski, Peter Borglund, Coley Pawlikowski og Troels Lavritsen. jbl

