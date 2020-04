?Klubbens herrer har netop vundet sølvmedaljer på skrivebordet, da man ikke kunne færdiggøre turneringen grundet Coronasituationen. Til gengæld åbnede klubben så småt sidste tirsdag, hvilket fik de helt store gyldne smil frem i klubben og hos formand Christian Eppers?. Foto: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Gentofte Tennisklub vandt sølvmedaljer på skrivebordet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentofte Tennisklub vandt sølvmedaljer på skrivebordet

Uden at komme i kamp har Gentofte Tennisklubs herrer vundet sølv. Formanden glæder sig til, at der igen kan kæmpes på normal vis om medaljer, men er lige nu mest glad for, at klubben så småt er åben igen

Villabyerne - 30. april 2020 kl. 14:28 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For formand i Gentofte Tennisklub, Christian Eppers, var beskeden fra Dansk Tennis Forbund om, at hans klub havde vundet sølvmedaljer, uden at kunne spille det afgørende finalespil, en lidt underlig nyhed. På skrivebordet blev det nemlig afgjort, at indendørssæsonen 2019/2020 ikke kunne færdigspilles grundet den aktuelle Corona-situation.

"Vi ville selvfølgelig hellere have spillet om det, men jeg er da glade for medaljerne. Det er dog klart, at det er en lidt flad fornemmelse", lyder det fra formanden. Han er glad for, at det ikke var var guld, klubbens herrer på den måde havde vundet uden at have kæmpet rigtigt om det.

"Der mangler jo den afgørende kulmination, og den nerve, der i en finalekamp. Men vi er tilfredse, trods alt", siger Christian Eppers om herrernes sølvmedaljer.

På damesiden kunne han notere sig, at klubben sluttede på en fjerdeplads i turneringen.

Klubben åbnet igen Lige nu glæder formanden sig dog mest over, at klubben efter anbefaling fra DIF (Danmarks Idrætsforbund., red.) DTF (Dansk Tennis Forbund) og Gentofte Kommune, nu igen er i gang så småt.

"Det er intet mindre end fantastisk, at vi igen er åbnet. Det gjorde vi tirsdag den 20. april, og vi overholder selvfølgeligt alle tænkelige forskrifter. Det er sket ved at sende procedurer ud på mail om, hvordan man for tiden skal benytte anlægget, og vi har også opsat skilte og spritbeholdere er derfor også til rådighed", siger han.

I øvrigt ser det på seniorsiden ser ud til, at Dansk Tennis Forbund planlægger starten på udendørs-DM med til august/september.