Se billedserie Lørdag åbner udstillingen 'Kaskelotternes Sang' på Gentofte Hovedbibliotek. Pressefoto Foto: Christoffer Askman

Gentofte Kulturkalenderen uge 6

Åbning af kaskelotudstilling på Gentofte Bibliotek. Koncert med Sanne Salomonsen på Bellevue Teatret og skønsang i Messiaskirken. Der er nok at gøre og glæde sig til i denne uges kulturkalender, der spænder vidt og bredt fra onsdagsspilopper til papirsnedkeri, Holocaustfilm og calypso

Caféen på Holmegårdsparken, Ordrupvej 32, er åben for alle og har åbent hver dag året rundt kl. 12–19.30. Man kan spise i caféen, men også benytte 'take-away-service' og tage maden med hjem. Ring og bestil på tlf. 3945 1855, www.holmegaardsparken.dk.

Vil du gøre en forskel som frivillig? Vil du deltage i eller være frivillig igangsætter for en netværksgruppe? Har du brug for anonym social-juridisk rådgivning? Hellerupvej 24, 1., tlf. 3940 4648. Åbent mandag-torsdag kl. 10-15, fredag lukket. Send en e-mail til kontor@frivilligcentergentofte.dk for at lave en aftale. Brogårdshøjs Aktivitetscenter og Café

Et åbent tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere i Gentofte Kommune. Aktivitetscentret har åbent fra mandag til fredag, her kan man nyde samværet med andre og dyrke fælles interesser. I caféen er det bl.a. muligt at forudbestille varm mad til frokost. Brogårdsvej 60. Tlf. 3968 3883. www.gentoftekommune.dk/brogaardshoej. Ældre Sagens IT-klub, Ordrupvej 60, 3. (der er elevator), hjælper med problemer vedrørende pc, iPad m.m. Tirsdage og torsdage kl. 10-13.30 og onsdage kl. 13-15.30. Idé-huset, ældre hjælper ældre. Samvær og forskellige aktiviteter: Smalfilmvideo, Data, Træværksted, Telefonstjerne, og Besøgstjeneste. Åbent mandag-fredag kl. 10-14, Stolpehøj 150, tlf. 3940 0560.

Torsdag 30. januar Kl. 10-11: Sjov med ord: Ka’ lypso hoppe? (3-6 år). Michael Milo Jørgensen giver en interaktiv bevægelseskoncert. Børn og voksne leger med klap, hop og sang – og bliver inddraget i koncerten. Michael spiller rytmiske børnesange – rock, calypso og bossa nova. Ordrup Bibliotek. Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentoftegade Bibliotek.





Kl. 15-17: Papirsnedkeriet (fra 5 år). Bibliotekets kreative værksted til børn. Denne torsdag skal deltagerne lave en drømmefanger. Værkstedsfører er scenograf Stine Worm Sørensen. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 16.30-18: Strikkeklub. Kom med og strik, uanset om du er erfaren eller nybegynder. Vangede Bibliotek.





Kl. 17-18: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join us at the library for Danish Café. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 17-20: Åben konfliktrådgivning. Et gratis tilbud til dig, som står i en konflikt, du har svært ved at se dig ud af. De professionelle, frivillige rådgivere tilbyder gratis og anonym støtte til at klare konflikter. Tidsbestilling er nødvendig. Gentofte Hovedbibliotek. Kl. 19: Kyndelmisse i Messias-kirken med sognepræst Helene Reingaard Neumann. En lysfest, hvor Messiaskirkens Koncertkor medvirker.





Kl. 19-21: Vangedehistorier: Lisbeth Nebelong. Færøerne er i fokus, når Vangede-forfatter Lisbeth Nebelong fortæller om Færø Blues Trilogien og rejsebogen 'Turen går til Færøerne'. Nebelong læser desuden op af sine romaner og viser en dugfrisk billedkavalkade fra Færøerne. Vangede Bibliotek.





Kl. 20: Koncert i Hellerup Sejlklubs restaurant med Søndergaard/Sørensen Quintet, der spiller bebop, swing og latin. Fri entré.

Fredag 31. januar Kl. 10-10.30: Morgensang for alle. Alle er velkomne, de gråhårede og dem med hagesmæk. Musiklærerne Susanne og Caroline fra Gentofte Musikskole fører deltagerne igennem dagens tema 'nye begyndelser'. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 14-16: Forfattere om fredagen. Glæd dig til en eftermiddag med litteratur, ytringsfrihed og inspiration fra andres oplevelser i kultur- og rejselivet, når Vangede Bibliotek slår dørene op til Forfattere om fredagen. Vangede Bibliotek.





Kl. 20: Koncert. Sanne Salomonsen vender hjem til Bellevue Teatret med et fantastisk akustisk band og sit store katalog af hits og unikke ballader. Bellevue Teatret.

Lørdag 1. februar Kl. 10-14: Byttemarked. Medbring ting, du ikke længere bruger, og byt dem til noget, du har brug for. Alt det, der ikke bliver taget, gives til et velgørende formål. Arrangeret i samarbejde med Gentofte Byttemarked. Dyssegård Bibliotek. Kl. 10-20: Åbning. Udstilling: Kaskelotternes sang. Udstillingen er en interaktiv installation med figurer, scenografi og lyd. Udstillingen er bygget af scenograf Eva Wendelboe Kuczynski, og hun kommer forbi af flere omgange for at holde workshops. Havet, havmiljø og natur fylder børnebiblioteket dette forår. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 10.30-12.40: Lørdags.Dok: 'Cold case Hammerskjöld'. Den danske journalist Mads Brügger og amatørefterforskeren Göran Björkdahl tager til Afrika for at undersøge, om konspirationsteorierne har noget på sig. Filmen er fra 2019 og instrueret af Mads Brügger. Gentoftegade Bibliotek.





Kl. 11-13: Diabetesrådgivning. Mød op til en snak med en af Gentofte Lokalforenings medlemmer om, hvordan du lever bedst muligt med sygdommen, begrænser følgevirkninger eller mindsker risikoen for at udvikle sygdommen. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 11-13: Rådgivning. Problemer med hørelsen? Høreforeningens lokalafdeling i Gentofte tilbyder individuel, anonym vejledning om hørebesvær: hvilke behandlingsmuligheder er der? Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 11-13: Workshop: Frostblomster. I dag er Jørgine, bibliotekets krea-frivillig, klar til at lave fine papirfrostblomster sammen med børn og voksne - lige til at pynte op i den kolde vintertid. Fra 4 år. Jægersborg Bibliotek.





Kl. 11-14: Workshop. Hvalens Scenografi. Kom ind i scenografens værksted. Eva Wendelboe Kuczynski, scenografen på udstillingen Kaskelotternes Sang, inviterer på åbningsdagen børn og voksne ind i sin arbejdsproces. Her kan du se, hvordan udstillingen er blevet til og selv lave en scenografisk model af hvalerne og universet fra bogen. For alle. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 13-15: Gode brugte ting og møbler kan indleveres til brug for nye flygtninge i kommunen i Startbiksen, der ligger i kælderen i Det Grå Pakhus overfor Håndarbejdsværkstedet på Teglgårdsvej 21 A. Frivillige fra Netværkshuset og Venligboerne byder velkommen, tager imod ting og udleverer til flygtninge.

Søndag 2. februar Kl. 10: OperaBio: Tosca. Med 'Tosca' vendte Puccini tilbage til den reneste tragedie med fokus på den voldsomme og tragiske undergang for de tre hovedpersoner. Gentofte Kino.





Kl. 13-14: Foredrag om hjertesygdomme på Bernstorff Slot. Læge og forsker Søren Ballegaard beskriver ny forskning om kroppens evne til at behandle og forebygge hjertesygdom på baggrund af årelang erfaring med behandling af hjertepatienter i egen klinik. Tilmelding efter først til mølle princippet: info@bernstorffslot.dk eller pr. tlf. 39631080.





15-15.40: Teater: Spor. Kom med til en interaktiv forestilling for mindre børn. Det Lille Verdensteater tager en historie om spor med til jer, om et par kæmpe gummistøvler og om en bedstefar, der drog ud i verden for at lave huller i månen… Fra 3-6 år. Dyssegårdskirken i samarbejde med Dyssegård Bibliotek.





Kl. 15: Kaffesalon. De populære kaffesaloner med Hanne Meulengracht ved klaveret og Pia Jette Hansen som salonværtinde fortsætter som i de sidste 18 år. Fra 14 år. Bellevue Teatret.





Kl. 16: Matinékoncert med Messiaskirkens Vokalensemble. Ensemblets medlemmer optræder med arier, lieder, duetter og som kor. Sigrún Sævarsdottir, Hanna-Maria Strand, Rasmus Jupin og Jan Boye Thomsen. Krisztina Vas Nørbæk akkompagnerer ved flyglet. Messiaskirken.





Kl. 16-17: Jubilæumskoncert for Det Danske Pigekor. Det Danske Pigekor blev grundlagt for 25 år siden. Jubilæet markeres med en koncert i Jægersborg kirke, hvor det hele begyndte. Jægersborg Kirke.

Mandag 3. februar Kl. 11-13: Quilting for alle. Hver mandag formiddag mødes deltagerne og quilter sammen. De arbejder side om side på egne projekter, og der er rigelig med inspiration at hente. Jægersborg Bibliotek.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 16-17.30: Spansk salon. ¡Hablemos español! Ordrup Bibliotek.





Kl. 16-18: Mandagscafé i Messiaskirkens café for mennesker, der lider af demens og deres pårørende. Tilmelding på tlf. 4014 9908 eller på mailen laustgadegaard@gmail.com. Caféen er et samarbejde mellem Alzheimerforeningen og Gentoftes provsti.





Kl. 17-18.30: Nobelprisseminar: Toni Morrisons liv og værk. Denne aften taler deltagerne om forfatter, nobelpristager, litteraturforsker og popkulturelt ikon; Toni Morrison. Deltagerne skal høre om hendes store rækkevidde, det smalle og det brede i hendes forfatterskab, hvad hun var for en stemme, og hvorfor det rørte så mange, da hun døde i august 2019. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 20: Kaffesalon. De populære kaffesaloner med Hanne Meulengracht ved klaveret og Pia Jette Hansen som salonværtinde fortsætter som i de sidste 18 år. Fra 14 år. Bellevue Teatret.

Tirsdag 4. februar Kl. 10-10.30: Sjov med ord: Sange og rim for de yngste. Vil I gerne høre nye og gamle rim, remser og små historier? Så kom forbi til denne morgenstund, hvor deltagerne tager hul på dagen med fagtesange, rim og remser og måske en lille film. Ordrup Bibliotek.





Kl. 14-16: Foredrag: Peter Øvig Knudsen: Min mor var besat. I november 2016 døde Peter Øvigs mor. Allerede samme dag besluttede forfatteren, at han nu kunne skrive en bog om sin deprimerede mor – og om at være barn af en psykisk syg. Skovshoved Kirke.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Vangede Bibliotek.





Kl. 16-17: Fernisering: Illustrator Pernille Lykkegård. Børnebogsillustrator Pernille Lykkegård udstiller i februar måned sine flotte illustrationer til bl.a. 'Tiberius Tudefjæs' og Lars Daneskovs 'Gorgonzola'-bøger, på Jægersborg Bibliotek. I den anledning holder biblioteket fernisering og alle er velkomne, store som små.





Kl. 16.30-17.30: Italiensk salon. Benvenuti, qui si parla solo italiano! Gentoftegade Bibliotek.Kl. 17: Spaghettigudstjeneste i Hellerup Kirke.





Kl.18-19: English Café. Vil du gerne forbedre dit engelske? Gentofte Hovedbibliotek.





kl 19-21: Foredrag: Den glemte stumfilmsakrobat. De to foredragsholdere og redaktører på podcasten 'Filmnørdens Hjørne', Casper Christensen og Brian 'Brie' Isskov, fortæller historien om en af de glemte filmgiganter, Harold Lloyd. Ordrup Bibliotek





Kl. 20: Kaffesalon. De populære kaffesaloner med Hanne Meulengracht ved klaveret og Pia Jette Hansen som salonværtinde fortsætter som i de sidste 18 år. Fra 14 år. Bellevue Teatret.





Kl. 18.30-21: Film og foredrag: 'Arlette – en historie vi aldrig må glemme'. Den 95-årige franskfødte Auschwitz-overlever, Arlette Andersen, er vidne til et af de mørkeste kapitler i verdenshistorien - et ansigt på̊ historien om Holocaust. Filmen indledes af Thomas Kvist Christiansens foredrag om Arlette Andersen. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 19: Koncert. Six City Stompers. Sekstettens musikalske univers består hovedsaligt af evergreens fra den amerikanske sangskat med den fremragende crooner og saxofonist Mads Mathias i front. Byens Hus.

Onsdag 5. februar Kl. 10: Babysalmesang i Dyssegårdskirken. For babyer på 2½ til 12 måneder. Tilmelding til Julie Wolf Seidelin på tlf. 2014 5716 eller dyssegaardskirken@live.dk.





Kl. 12: Filmen 'Happy Ending' vises i Gentofte Kino for Charlotteklubbens medlemmer. Man kan tage en bekendt med, gæstebillet kan købes ved indgangen fra kl. 11. Kl. 14: HøjskoleOnsdag i Hellerup Kirkes sognegård. 'Præst for Gud, Dronning og Fædreland' ved Erik Normann Svendsen.





Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Dyssegård Bibliotek.





Kl. 16-17.30: Fransk Salon. Aimez-vous le français? Så får du mulighed for at dyrke din passion sammen med ligesindede. Ordrup Bibliotek. Kl. 16.30-17: Sjov med ord: Onsdagsspilopper. Hver onsdag tilbyder børnebibliotekaren nye ordspilopper, der stimulerer dit barns sprog. Aktiviteten har et tema som f.eks. rim og remser, alfabetet, fagtesange eller oplæsning. Sammen skal deltagerne lege og dele gode tricks til sprogstimulering i hverdagen. Fra 3 år. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 16.50-18.30: Det Åbne Værk: Karen Fastrup. Mød forfatter Karen Fastrup, som med udgangspunkt i sine læseres kommentarer vil tale om 'Hungerhjerte' - en autobiografisk fortælling om kærlighed og om at leve med en psykisk lidelse. Fra mandag den 3. februar til søndag den 16. februar kan du opleve udstillingen Det Åbne Værk. Gentoftegade Bibliotek.





Kl. 19-21: Fællessang på Vangede Bibliotek. Højskolesangbogen leverer lyrikken, og biblioteksleder Anders Busk står for musikken, så det eneste, der mangler er stemmerne. Har du mod på at synge i fællesskab, så kom og syng med.





Kl. 19-19.45: Gratis guidet meditation: Trænger du til at finde din indre ro og få kontakt til forårets energi? Så kom til guidet meditation i De Ni Porte på Hellerupvej 52A.Torsdag 6. februar

Torsdag den 6. februar Kl. 9.30-10: Sjov med ord: Sange og rim for de yngste. Vil I gerne høre nye og gamle rim, remser og små historier? Så kom forbi til denne morgenstund, hvor deltagerne sammen tager hul på dagen med fagtesange, rim og remser og måske en lille film. Fra 1½-4 år. Gentofte Hovebibliotek.





Kl. 10-11: Sjov med ord: Ka’ lypso hoppe? Michael Milo Jørgensen giver en interaktiv bevægelseskoncert. Børn og voksne leger med klap, hop og sang – og bliver inddraget i koncerten. Michael spiller rytmiske børnesange – rock, calypso og bossa nova. Fra 3-6 år. Gentofte Hovedbibliotek. Kl. 14-16: Netcafé. Få individuel hjælp til den digitale verden. Ordrup Bibliotek.





Kl. 15-17: Smykkevurdering. Få vurderet dine smykker gratis af to smykkeeksperter fra Auktionshuset Lauritz.com. Det er også muligt at få en snak om, hvordan man sælger sine smykker på auktion. Ordrup Bibliotek. Kl. 15-17: Papirsnedkeriet. Bibliotekets kreative værksted til børn. Havet set igennem et koøje. Værkstedsfører er scenograf Stine Worm Sørensen. Fra 5 år. Gentofte Hovedbibliotek. Kl. 16.30-18: Strikkeklub. Kom med og strik, uanset om du er erfaren eller nybegynder. Vangede Bibliotek. Kl. 17-18: Dansk café. Would you like to practice your Danish? Then join us at the library for Danish Café. All levels are welcome. Gentofte Hovedbibliotek.





Kl. 17-18.30: Fællesspisning for børnefamilier. Denne torsdag har biblioteket inviteret Karen Stevnbak Andersen fra Grøn Guide Gentofte. Hun kommer med et væld af økologiske grøntsager i alle farver og former. Sammen skal deltagerne kigge, røre og smage. Dyssegård Bibliotek.