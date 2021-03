Gentofte Kommune vil have mere ud af storskrald. Pressefoto

Gentofte Kommune vil høre, hvad du synes om affald

Mere genbrug, mere sortering og mindre affald. Det er nogle af fokuspunkterne i Gentofte Kommunes kommende affaldsplan - og borgerne skal med på råd

Villabyerne - 14. marts 2021 kl. 11:46 Kontakt redaktionen

Der sker rigtig meget på affaldsområdet netop nu, og den kommende affaldsplan skal sætte retningen for de næste seks års affaldshåndtering i Gentofte Kommune.

Det store spørgsmål er bare hvordan? Derfor opfordrer Gentofte Kommune i marts måned borgerne til at dele ideer og erfaring vedrørende storskrald, genbrug og sortering ved etageejendomme.

"God og effektiv affaldssortering er en vigtig del af den grønne omstilling i Gentofte Kommune. Det er vigtigt for os, at de løsninger, vi vælger, rent faktisk kommer til at fungere i borgernes hverdagsliv. Og derfor vil vi allerede nu gerne have borgerne med på råd om fremtidens affaldsløsninger," siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, Karen Riis Kjølbye (K).

Mere genbrug Afdelingen 'Affald og Genbrug' i Gentofte Kommune efterlyser derfor borgere, der vil deltage i interview af en halv times varighed og fortælle om deres affaldsvaner - primært i forhold til storskrald for beboere i villaer og rækkehuse og generel sortering af affaldet for beboere i etageejendomme.

"I affaldsplanen skal der blandt andet findes løsninger til, hvordan genbrug bliver det foretrukne valg, så ting, som er for gode til at smide ud, skifter hænder i stedet for at blive til affald. Et af de steder, hvor Gentofte Kommune ser muligheder, er i kommunens storskraldsordning. 'Affald og Genbrug' vil derfor gerne høre fra borgere, som bor i villa og rækkehus, hvordan de bruger og oplever ordningen," skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.

En anden kode, der skal knækkes, er, hvordan borgere i etageejendomme sorterer mere. Generelt er det sådan, at der sorteres mindre, når man deler skraldespande med naboen i gården, end når man bor i hus. Men hvorfor egentlig? Det vil 'Affald og Genbrug' gerne finde ud af sammen med borgerne.

Karen Riis Kjølbye håber, at Gentoftes borgere vil hjælpe affaldsplanen godt på vej.

"Affaldsplanen er selvfølgelig meget mere end affaldssortering og storskrald, og derfor vil vi også gerne have input til kommunens affaldsordninger generelt. Jeg finder det vigtigt, at vi sammen med borgerne fremmer medansvaret og samfundssindet via den daglige indsats hjemme hos borgerne, og jeg glæder mig meget til at se, hvilke ideer og gode råd, vi får ind."

Har du mod på et interview, kan du kontakte formidlingsmedarbejder ved 'Affald og Genbrug', Hanne Hjetting, på mobil 2334 6176 eller skrive til renovation@gentofte.dk for deltagelse. Jk

