Send til din ven. X Artiklen: Gentofte Kommune udskyder sin budgetvedtagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentofte Kommune udskyder sin budgetvedtagelse

Budgetflertallet håber til det sidste på at få yderligere skatterabat på udligningsregningen. Konservative på Christiansborg vil have loven lavet om

Villabyerne - 07. oktober 2020 kl. 11:54 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Egentlig skulle Gentofte Kommune have haft 2. behandling af budgettet i dag, onsdag den 7. oktober, men den seance er udsat til 15. oktober, den absolut sidste deadline for, hvornår landets 98 kommuner skal have godkendt deres budgetter for det kommende år.

"Ministeren lovede os et klart svar primo september på vores ret til at opkræves sanktionsfri skattestigning på grund af udligningsreformen. Nu skriver vi primo oktober. Vi har stadig ikke fået et klart svar, og vi står nu umiddelbart over for at skulle vedtage vort budget. Ministeren udviser en ufattelig arrogance med en administration over for landets kommuner, som gør det umuligt at træffe en saglig og økonomisk forsvarlig beslutning for os som kommune og for vores borgere," skriver borgmester Hans Toft (K) til Villabyerne. Og han tilføjer:

"Vi er ikke herre over, hvornår indenrigsministeren frigiver de nødvendige oplysninger, som kommunerne har bedt om. Men vi kan gøre det, vi kan, for at sikre, at vi har det på vores beslutningspunkt optimale antal oplysninger - og dette tidspunkt kan vi ikke udskyde længere end til den seneste dato, vi i henhold til loven skal vedtage vort budget. Og det er den 15. oktober. Derfor har vi nu fastsat denne dato for vores 2. behandling."

Vil have neutraliseret effekt Villabyerne kunne for nylig fortælle, at Gentofte Kommune har søgt om at få lov til at hente 193 millioner kr. i 2021 via en skatteforhøjelse uden samtidig at skulle betale en strafafgift til staten. Men foreløbig har Gentofte Kommune "kun" fået lov at hente de 148 millioner kr. uden strafafgift. De resterende 45 millioner kr. bliver Gentofte stadig nødt til at hente med en skatteforhøjelse, men det vil så udløse en strafafgift på 205 millioner kr. over de næste fem år.

Og det er budgetflertallet i Gentofte mildest talt utilfreds med. Det er lige netop den sanktion og herudover dét, borgmesteren kalder "den skjulte ekstra udligning" på 130 millioner kr. årligt - penge, Gentofte Kommune skal betale i ny udligning på grund af indtægterne fra de øgede skatter - som partierne nærer et fromt håb om, at Folketinget vil fjerne igen.

Foreløbig er det dog kun hos de konservative på Borgen, at der er udtrykt forståelse for det synspunkt.

"Først slår man et hul i deres budgetter, og så rammer man dem med en ekstra skat, hvis de forsøger at lukke hullet. Det er ikke gennemtænkt, at man pålægger en ekstra udligning oven i det store tab, udligningen i forvejen giver," siger partiformand Søren Pape Poulsen i en pressemeddelelse fra Det Konservative Folkeparti.

Partiet har derfor besluttet at fremsætte to beslutningsforslag i Folketinget, der skal neutralisere den ekstra udligning og fritage kommunerne for skattesanktioner.

Om de forslag får nogen gang på jorden, er for tidligt at sige, men Gentofte Kommunes beslutning om at udsætte sin budgetvedtagelse, hænger givet sammen med afklaringen på netop det spørgsmål.