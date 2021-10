Gentofte Kommune har tidligere afbrudt samarbejdet med Nemlig.com, men fortsætter altså nu samarbejdet emd moderselskabet Intervare. Foto: Nemlig.com

Gentofte Kommune slutter kontrolsag mod Intervare

Gentofte Kommune har nu afsluttet kontrolsagen mod Intervare, som har fået en bøde på 243.000 kroner. Virksomheden kan fortsætte som leverandør til Gentofte

Gentofte Kommune igangsatte i maj en kontrolsag vedrørende kommunens anvendelse af Intervare og Nemlig.com for at sikre, at de to virksomheder overholdt kommunens arbejdsklausul, og sagen har nu nået sin afslutning, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Nemlig.com ville ikke udlevere oplysninger om arbejdsforholdene for deres underleverandørers ansatte. På den baggrund besluttede Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse at ophæve samarbejdet med Nemlig.com den 22. juni.

På dette tidspunkt var der påløbet bod på i alt 90.000 kr. til Nemlig.com.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at pålægge Intervare bod, indtil virksomheden kunne dokumentere, at virksomheden havde betalt en chauffør og to lageransatte manglende løn og pension.

Intervare leverer dagligvarer til 577 borgere, der modtager hjælp til indkøb.

Boden blev givet fra den 22. juni til den 22. juli, hvor Intervare fremsendte dokumentation for, at der var rettet op på arbejdsforholdene. Boden udgjorde 243.000 kroner.

Gentofte Kommune har nu afsluttet kontrolsagen mod Intervare, som kan fortsætte som leverandør til Gentofte Kommune.

Kommunen vil gennemføre en ny kontrol på et senere tidspunkt.

Ud over kontrol af den fremsendte dokumentation har kontrollen også omfattet arbejdsforholdene hos to chauffører med egen virksomhed, som i henhold til en kontrakt med Intervare forestår udbringningen af varer i Gentofte Kommune.

"Der skal være ordentlige forhold for medarbejderne i de virksomheder, der er leverandører til vores kommune, og derfor har det været afgørende for os at gennemføre en grundig og tilbundsgående undersøgelse af, om Intervare overholder Gentofte Kommunes arbejdsklausul. Dette har vi nu fået dokumentation for, og derfor kan Intervare fortsætte som leverandør hos os," siger borgmester Michael Fenger (K) og uddyber:

"Forløbet har vist, at vores arbejdsklausul rent faktisk har en effekt, og jeg er tilfreds med, at der for Intervares vedkommende er blevet rettet op på den manglende løn til medarbejderne." joachr

