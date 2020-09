Foto: Jens Wollesen

Gentofte Kommune sender 500 medarbejdere hjem

Efter at forsamlingsforbuddet i går blev sænket fra 100 til 50 har Gentofte Kommune nu indført en række nye restriktioner. Udover at hjemsende administrative medarbejdere har kommune også valgt at aflyse sociale arrangementer på skoler og fritidshjem

Udover Odense og København er 16 kommuner i hovedstadsområdet indbefattet af nye forbud, heriblandt Gentofte.

Forsamlingsforbuddet sænkes fra 100 til 50 personer. Derudover skal restauranter og caféer, der tidligere havde fået lov til at holde åbent til kl. 02, nu lukke ved midnat.

Status: 14 nye coronasmittede I den seneste uge er der testet yderligere 1.817 borgere i Gentofte Kommune. Heraf er der konstateret 14 nye smittede med coronavirus. Samlet set har 25.768 borgere ladet sig teste i Gentofte Kommune. Heraf er 338 borgere siden coronavirussen brød ud, blevet testet positive for Covid-19. Det såkaldte smittetryk ligger i Gentofte på 452 pr.100.000 indbyggere. Kilde: Statens Serum Institut I den seneste uge er der testet yderligere 1.817 borgere i Gentofte Kommune. Heraf er der konstateret 14 nye smittede med coronavirus. Samlet set har 25.768 borgere ladet sig teste i Gentofte Kommune. Heraf er 338 borgere siden coronavirussen brød ud, blevet testet positive for Covid-19. Det såkaldte smittetryk ligger i Gentofte på 452 pr.100.000 indbyggere. Kilde: Statens Serum Institut Anbefalinger lyder også på, at sociale arrangementer på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser aflyses, samt at fejringer og fester udskydes.

"Vi er i den mest bekymrende situation siden foråret," sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) under et pressemøde mandag.

I 82 ud af landets 98 kommuner er der i de seneste uger konstateret nye smittede.

For at sikre en effektiv smitteinddæmning, er Gentofte derfor sammen med 17 andre kommuner omfattet af en række ekstraordinære midlertidige tiltag - foreløbigt gældende til tirsdag den 22. september 2020.

Medarbejdere sendes hjem Gentofte Kommune ligger i øjeblikket på et middel niveau. Gentofte er imidlertid en del af hovedstadsområdet, hvor smittetrykket generelt er højt, hvorfor myndighederne også har udpeget Gentofte til at være omfattet af de ekstraordinære tiltag.

"Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en fornyet nedlukning eller om at genindføre nødberedskaber," skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.

Gentofte Kommune har dog iværksat en række tiltag. Blandt andet vil ca. 500 medarbejdere, der kan løse deres opgaver hjemmefra og på digitale platforme, arbejde hjemmefra. Det gælder f.eks. medarbejdere i administrative funktioner.

Forsamlingsforbuddet i det offentlige rum sænkes til max 50 personer, hvilket betyder at en række arrangementer udskydes, aflyses eller ændres.

Alle sociale arrangementer på folkeskoler, klubber og GFO enten udskydes eller aflyses i perioden den 8. september - 22. september.

Desuden vil Skaterparken Jægers, som besøges af mange unge fra Storkøbenhavn, være lukket i samme periode.

I det hele taget er der fortsat brug for opsøgende smitteforebyggelse på de sociale områder, og Gentofte Kommune er ligeledes i tæt kontakt med ungdomsuddannelserne i kommunen og samarbejder løbende med disse om at forebygge smittespredning.

Handelslivet Gentofte Kommune er også i dialog med detailhandlen for at sikre, at de er opmærksomme på de nye skærpede krav til antal kunder i butikkerne og til deres ansvar for at håndhæve hygiejnekravene.

I forhold til butiksejere skriver Sundhedsministeriet, at:

- Indkøb bør kun foretages af ét familiemedlem ad gangen.

- Butiksejerne bør sikre, at der ikke opstår trængsel i butikken ved at begrænse antallet af kunder, der har adgang til butikken på en gang.

Afhængig af butiksstørrelsen kan dette sikres på forskellig vis, bl.a. ved, at alle butikker tydeligt skilter med antallet af kunder, der kan være i butikken.

Store butikker kan f.eks. have opsyn ved indgangen, der sikrer dette.

- Butiksejere bør sikre høj hygiejnisk standard af butiksområdet ved hyppig rengøring og afspritning.

- Butiksejerne bør sikre nem og synlig adgang til håndsprit ved indgangen til butiksområdet, og i supermarkeder og andre større butikker, centrale steder i butikken, og at spritdispensere til stadighed er fyldt op.

