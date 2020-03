Gentofte Kommune opretter nødberedskab

"I Gentofte Kommune forbereder vi os på en mulig fremtidig situation, hvor flere borgere kan få brug for pleje samtidig med, at flere medarbejdere end normalt vil være sygemeldte. Blandt andet er vi ved at etablere et overblik over alle ansatte i kommunen, som har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse, som de ikke bruger i deres nuværende jobfunktion. Hvis du som borger har en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund - og har mulighed for at være en del af kommunens corona-beredskab - hører vi meget gerne fra dig," skriver socialdirektør Helene B. Rasmussen i brevet. Og fortsætter så: