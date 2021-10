Hans Toft (K) havde skytset rettet mod Kristine Kryger (RV), da kommunalbestyrelsen i Gentofte mandag aften behandlede spørgsmålet om en whistleblowerordning.

Gentofte Kommune indfører en whistleblowerordning

Villabyerne - 03. oktober 2021 kl. 13:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Som alle andre større arbejdsgivere er Gentofte Kommune blevet pålagt at etablere en whistleblower-ordning. Det stammer fra et direktiv fra Europaparlamentet, og mandag aften vedtog en enig kommunalbestyrelse, at ordningen i Gentofte Kommune skal være fuldstændig anonym, at den outsources til en ekstern leverandør, og at også personer og virksomheder med arbejdsmæssig relation til Gentofte Kommune billedlig talt kan puste i fløjten for at gøre opmærksom på for eksempel mistanke om lovovertrædelser.

"Jeg var selv med til at vedtage den i 2019, og det er vigtigt, at vi ikke skaber et form for stikkersamfund. Derfor vil jeg gerne henstille til, at vi følger ordningen med henblik på eventuelt at justere på den," sagde Morten Løkkegaard (V), der også sidder i Europaparlamentet.

Og der var ros til hans og de europæiske kollegers arbejde fra Kristine Kryger (RV).

"Det er godt, at EU-parlamentet kan træffe gode beslutninger og indføre lovgivning, der kan presse lidt på det konservative flertal i Gentofte. Det er med stor glæde, at vi bliver tvunget til at indføre det her skridt," sagde hun.

Hendes kommentar affødte et angreb fra tidligere borgmester Hans Toft (K).

"Jeg vil erindre jer om, at vi har en aftale her i huset med hele organisationen, der siger, at tillidsmandssystemet fungerer. Hvis det system virker, er der ikke brug for en whistleblowerordning, og dermed at gå i ryggen på hinanden. Det er sådan det fungerer i øjeblikket, så det er hele din organisation, du miskrediterer, Kristine Kryger, når du går op imod den aftale," sagde han.

"Det er lige lovlig voldsomt at få skudt i skoene, at jeg ikke tror, tillidsmandssystemet virker. Jeg synes bare, det er et ekstra, godt greb med den her whistleblowerfunktion," replicerede det radikale kommunalbestyrelsesmedlem.