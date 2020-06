Leder af Bus og Hjælpemiddeldepotet Tommy Buchwald Holm er begejstret for, at Gentofte Kommune, som nogle af de første, får mulighed for at afprøve en el-minibus.

Send til din ven. X Artiklen: Gentofte Kommune får sin første el-minibus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentofte Kommune får sin første el-minibus

Gentofte Kommune skal teste en af Danmarks første eldrevne minibusser. Hvis afprøvningen af el-minibussen bliver en succes, er det planen, at kommunes øvrige minibusser ved fremtidige udskiftninger også skal køre på el

Villabyerne - 09. juni 2020 kl. 10:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gentofte Kommunes Bus og Hjælpemiddeldepot har i samarbejde med deres faste leverandør MiniBusDanmark fået lavet en el- minibus.

Minibussen er en Volkswagen E-Crafter med en rækkevide på 120 km på en opladning og med plads til otte -ni passagerer. Den vil i den kommende tid blive afprøvet i forbindelse med kørselsopgaver til dagcenter, daghjem og genoptræning og kørsel af skolebørn. Det skriver Gentofte Kommune i en pressemeddelelse.

I Bus og Hjælpemiddeldepotet er den eldrevne minibus et længe ventet initiativ, som man forventer, vil have flere fordele for kommunen og dens borgere.

"Vi har igennem flere år været på udkig efter en el- bus i en størrelse, der kunne bruges til vores daglige kørselsopgaver. Men indtil nu har der kun været eldrevne køretøjer i form af personbiler eller store busser til offentlig transport på markedet. Eldrevne køretøjer er som bekendt mere skånsomme for miljøet end normale køretøjer og kan - hvis de anvendes effektivt i kørselsopgaver- også give en driftsmæssig besparelse. Derfor er vi meget begejstret for, at vi som nogle af de første får mulighed for at afprøve en el-minibus og se, hvordan vi kan anvende den mest optimalt i forhold til vores brugere og behov," siger leder af Bus og Hjælpemiddeldepot, Tommy Buchwald Holm.

Når kommunens chauffører i den kommende tid vil køre rundt i og uden for kommunen med den nye el-minibus, vil der være fokus på at udnytte køretøjets kapacitet bedst muligt - både i forhold til brugernes komfort ved ind- og udstigning og med fokus på de tekniske udfordringer med opladning og rækkevide.

"Vi skal lære vores chauffører, at en el-minibus er anderledes at køre. Med enkelte greb som f.eks. at slippe gaspedalen i stedet for at bruge bremserne, kan vi reducere vedligeholdelsesudgifterne betragteligt," siger Tommy Buchwald Holm.

Indføringen af el-minibusser er i tråd med kommunens indsatser om at mindske CO2- udledningen.

Det igangværende opgaveudvalg 'Fremtidens transport' arbejder netop nu med anbefalinger til udviklingen af fremtidens transport i Gentofte Kommune. Herunder klimavenlige og fossilfri transportløsninger som el-køretøjer, der udleder halvt så meget CO2 som diesel- og benzinbiler.

Gentofte Kommune forventer, at kommunes øvrige minibusser på sigt også vil være eldrevne. Overgangen til el-minibusser vil ske løbende og i takt med, at de nuværende minibusser skal udskiftes.steff