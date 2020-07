Se billedserie 1.B på Tranegårdskolen deltager her i en af Gentofte Kommunes cykelinitiativer, der går ud på at styrke elevernes cykelfærdigheder og gøre dem til mere sikre cyklister.

Gentofte Kommune får guld for sine børn og unge

Rådet for Sikker Trafik har netop uddelt 'Guldhjelmen' til Gentofte Kommune for dens arbejde med børn og unge i trafikken

Villabyerne - 03. juli 2020

'Er der nogen, der har set et S? 'Jeg mangler et L'.

Det er onsdag morgen på Tranegårdskolen. Eleverne i 1.B cykler målrettet rundt i skolegården, mens de leder efter bogstaver på jorden. De skal finde bogstaver, der indgår i deres navn og markere med en fod. Øvelsen går ud på at styrke børnenes balance- og koordineringsevne og er en del af dagens cykelprogram, som Gentofte Kommune sammen med Dansk Skolecykling har planlagt.

Cykelinitiativet er blandt flere af kommunens initiativer til skolerne, hvor der arbejdes lavpraktisk med at styrke elevernes cykelfærdigheder for at sætte fokus på cyklen som aktivt transportmiddel.

I Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsplan har man de senere år arbejdet særligt med trafikadfærd, herunder forældre og børns færden til og fra skole.

Indsatsen sker i bredt samarbejde mellem skolerne, politiet og kommunens forvaltninger. Netop samarbejdet er blandt parametrene for, at Gentofte Kommune nu har fået en guldhjem.

"Når vi arbejder med børn og unges trafiksikkerhed i Gentofte Kommune, samarbejder vi både på tværs internt i kommunen og med eksterne aktører såsom Dansk Skolecykling. Og det bliver vi belønnet for med denne 'guldhjelm'. Vi har et stærkt fokus på trafik­adfærd og arbejder ud fra devisen om, at trafiksikkerhed er noget, vi giver til hinanden. Med konkrete cykelindsatser forsøger vi at ruste vores børn og unge til at blive sikre cyklister, som kan færdes trygt i trafikken," siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Karen Riis Kjølbye (K), i en pressemeddelelse.

Lovpligtig undervisning Trafikundervisning er lovpligtig for alle skoler i Danmark og derfor en naturlig del af skoleskemaet.

På Tranegårdskolen forsøger man med cykelinitiativet at gøre cyklen til det naturlige transportmiddel.

"En folkeskole er en fællesskabsskole, som skal bidrage til den samlede bæredygtighed. At være en bæredygtig skole, er derfor også et spørgsmål om, hvordan man kommer i skole. Vi skal lære børnene, at det er sundt og godt at vælge cyklen. Når vi klæder børn og unge på til at gebærde sig sikkert i trafikken, giver vi samtidig forældre og børn en god grund til at vælge cyklen. Det er samtidig med til at bidrage til en mere sikker skolevej og mindre trafik foran skolerne," siger skoleleder på Tranegårdskolen, Peter Gers­vang Nielsen. jk