Eva Greve har siden 4. januar arbejdet 25 timer om ugen i køkkenet hos Nymosehave, hvor hun blandt andet står for eftermiddagskagen.

Gentofte Kommune efterlyser frivillige hænder

Før kunne du møde hende i Gentofte Lokalarkiv, men nu er det de ældste borgere i kommunen, der får glæde af Eva Greve

Villabyerne - 22. januar 2021 kl. 08:27 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Før bevægede Eva Greve sig rundt i Gentofte Lokalarkiv, nu bager hun kage og serverer for kommunes ældste borgere.

Som hjemsendt medarbejder i Gentofte Kommune valgte arkivaren at melde sig som frivillig på kommunens plejehjem.

"I takt med, at mine arbejdsopgaver droslede ned, og jeg stadig gerne vil gøre lidt nytte, takkede jeg ja til at arbejde 25 timer om ugen i køkkenet for plejeboligerne tilknyttet Nymosehave," siger Eva Greve.

I foråret hjalp 150 medarbejdere til i plejeboliger, skoler og dagtilbud. I dag er behovet på 20 frivillige til plejeboligerne. Det skyldes bl.a., at dagtilbuddene fortsat er åbne, kun få medarbejdere er hjemsendt uden opgaver og den større erfaring i at tilrettelægge arbejdet ud fra de nye og løbende restriktioner. Men der er brug for ekstra hænder på plejeboligerne til eksempelvis anretning af mad og drikke, borddækning, opvask, hygge om beboere og hjælp til beboerne med kontakt til pårørende, opfyldning af depoter og afspritning af kontaktpunkter.

Tiltrængt hjælp Eva Greve reagerede på kommunens opfordring til de hjemsendte medarbejdere og mødte 4. januar 2021 op i køkkenet på Nymosehave. Eftersom hun selv kunne ønske et sted at arbejde, og hun bor i Vangede, valgte hun det, som lå i nærheden af hendes hjem.

Kl. 8 smutter Eva Greve derned. Her bager hun eftermiddagskage, snitter salat til frokost og serverer for beboerne. Med corona er portionsanretning blevet tillagt køkkenet som en ekstra opgave, og her er Eva Greve en tiltrængt hjælp for personalet. Kl. 13 går hun hjem igen og passer sine opgaver på Gentofte Lokalarkiv.

"For mig er det en kombination af at være til nytte og så er det også for min egen skyld. Det sender rastløsheden på flugt at komme derned," siger hun.

Besværlige tider At bevæge sig ind til de mest sårbare i kommunen er et stort ansvar. Men Eva Greve var i forvejen forsigtig og lever i en boble med sin familie.

"Og så passer vi ret godt på dernede med god håndhygiejne, visir og mundbind," siger hun, som fortæller, at det er besværlige tider for de ældre, som skal sidde med afstand og derfor må tale højt for at kunne høre hinanden.

"De savner også at kunne se alle deres pårørende, men jeg må sige, at de klarer det godt," siger hun.

Udover servering er der også højtlæsning og stolegymnastik på afstand. Som arkivar har hun meldt sig til at holde et foredrag en gang om ugen om Vangede i gamle dage.

"Det bliver spændende, om de også kan gøre mig klogere med nye anekdoter fra området," siger hun.

